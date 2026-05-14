David Torres 14 MAY 2026 - 10:57h.

"Cuanto más estudias, más preciso te vuelves y más puedes hacer jugadas locas que en realidad tienen sentido"

El Team Pro Winamax, cabeza de cartel en la fiesta europea del póker en Estoril

Compartir







ValenciaGus Hansen no necesita presentación en el universo del póker. “El Gran Danés”, uno de los jugadores más carismáticos y agresivos de la historia, revolucionó las mesas a comienzos de los 2000 con un estilo imprevisible que le convirtió en leyenda viva del circuito. Ganador de tres títulos del World Poker Tour y referente absoluto de una generación, el danés atraviesa ahora una nueva etapa como imagen de Winamax y con una sorprendente pasión paralela: el pádel. Ahora mismo es Team Pro de Winamax, un grupo

En conversación con ElDesmarque, Hansen repasa su trayectoria, analiza cómo ha cambiado el póker profesional y descubre una faceta menos conocida: su vínculo cada vez más estrecho con el pádel, deporte en el que incluso ha ejercido como entrenador. Además, el gran danés se rinde ante Carlos Alcaraz, al que define como un jugador “especial” y el gran líder de la nueva rivalidad que ha devuelto ilusión al tenis mundial.

Comencemos por el principio ¿quién es Gus Hansen?

Hola, soy Gus Hansen. Soy jugador profesional de póker y lo he sido durante 25 años.

¿El póker ha cambiado mucho desde que empezaste hasta ahora?

Sí, es un juego muy diferente. Es como el deporte: evoluciona, la gente se hace más fuerte, más rápida. En el póker tenemos los ordenadores, así que la gente estudia más y, definitivamente, ahora los jugadores son mucho mejores.

Pero la esencia del póker sigue siendo la misma, ¿no?

Sí, sigue siendo igual. Son matemáticas, psicología y saber mezclarlo todo. Cuanto más estudias, más preciso te vuelves y más puedes hacer jugadas locas que en realidad tienen sentido.

"Cuanto más estudias, más preciso te vuelves y más puedes hacer jugadas locas que en realidad tienen sentido"

He leído que antes jugabas al backgammon. ¿Qué es el backgammon?

El backgammon, en cierto modo, se parece al póker. Es un juego de mesa en el que tiras los dados. Es un juego de habilidad, pero con un componente de suerte porque hay dados. El póker también es un juego de habilidad, aunque hay suerte por las cartas. Puedes jugar perfecto al backgammon y perder. Puedes jugar perfecto al póker y perder. Pero si juegas mejor a largo plazo, acabarás ganando.

Me comentabas que eres jugador profesional de póker. ¿Qué significa ser Team Pro de Winamax?

Para mí significa mucho porque estoy en el equipo junto a muchos amigos. El responsable del equipo es un viejo amigo mío (Stephane Matheu) y estoy muy feliz. Es la primera vez en mi larga carrera en el póker que realmente siento que formo parte de un equipo, donde todos se ayudan y todos apoyan a los demás. Diría que eso es algo único dentro del mundo del póker. Así que es genial formar parte del Team Winamax.

"Estoy muy feliz como Team Pro de Winamax". Es la primera vez en mi larga carrera en el póker que realmente siento que formo parte de un equipo"

Eres una leyenda del póker. ¿Cómo gestionaste tus primeras grandes ganancias y la fama dentro de este deporte?

Bueno, fue hace más de 20 años. Era joven y, obviamente, estaba feliz. Recuerdo la primera vez que gané un gran torneo porque era un poco un “outsider”. La gente realmente no pensaba que pudiera ganar torneos. Así que cuando gané el primero, me dije a mí mismo: “Puedo competir con estos tipos, puedo ganarles. Estoy a este nivel”.

¿Se lo dijiste a alguien? ¿A tu padre, a tu madre, a tus amigos?

Bueno, cuando empecé, mi padre pensaba que yo iría a la universidad y, de repente, estaba viajando, jugando a las cartas, a los dados, al backgammon, al bridge… Pero también vio que era la vida que quería llevar, que la disfrutaba. Y creo que desde el principio creyó que realmente podía conseguir algo en estos juegos.

Si no hubieras sido jugador profesional de póker, ¿qué habrías sido? ¿Futbolista, abogado…?

Jugué mucho al tenis cuando era niño. Tenía un buen nivel nacional, pero nunca fui lo suficientemente bueno. Así que tenía el sueño de ser profesional del tenis. Ahora obviamente soy demasiado mayor para eso, pero juego mucho al pádel y me gusta mucho la parte de entrenador. Creo que entrenar es una gran manera de transmitir los conocimientos que tienes. Puede ser en póker, en pádel o en otros ámbitos de la vida. Definitivamente, entrenar a otros es algo que disfruto mucho.

Entrenador de pádel

¿Ahora también entrenas en Premier Padel?

Fui al Premier Padel de Bruselas hace unas cuatro semanas como entrenador del mejor jugador danés (Oscar Sebber). Tuvimos un cuadro complicado y perdimos en primera ronda, pero fue una gran experiencia para mí. Y espero que haya más experiencias así en el futuro.

Fan de Carlos Alcaraz: "Tiene algo especial"

Veo que tiene pasión por el tenis ¿Quién es el mejor tenista del momento?

¿El mejor tenista? Esa es complicada. Obviamente hay dos jugadores (Sinner y Alcaraz) Personalmente me gusta un poco más Alcaraz, aunque parece que será una rivalidad muy dura. Y me encanta que tengamos una nueva rivalidad, porque he visto tenis toda mi vida con Federer, Nadal y Djokovic.... Ahora que ellos ya no están —aunque Djokovic todavía sigue jugando un poco— aparece una nueva rivalidad. Y creo que eso es genial para el deporte. Disfruto mucho viendo a esos dos enfrentarse. Prefiero a Alcaraz. Creo que tiene algo especial. Es simpático, increíble… Estoy de su lado, aunque el otro también es un gran jugador.

¿Conoces a Alcaraz?

No, para nada. Me encantaría

¿Pero sí conoces a muchos jugadores de pádel?

Sí, conozco a muchos jugadores de pádel. He coincidido con bastantes y son increíbles. Como en la mayoría de deportes, los mejores del mundo son realmente impresionantes...

Y su favorito es...

En pádel tengo un favorito personal: Galán Vi el torneo de la semana pasada y probablemente fue el mejor pádel que he visto nunca. Increíble de ver. Siempre apoyo a Galán y Chingotto. Obviamente juegan contra Tapia y Coello, que han sido la pareja número uno, pero espero que Galán y Chingotto puedan alcanzar el primer puesto, y jugando como la semana pasada, quizá puedan lograrlo (En Bruselas).

Tengo que preguntarte qué cosas siempre llevas en la maleta para un torneo. Imagino que una de ellas es una pala o una raqueta.

Sí, vaya donde vaya siempre llevo mi pala, mis zapatillas… Normalmente llevo zapatillas de pádel a cualquier sitio, así que eso es algo que nunca falta. Eso es fijo

¿Crees que el tenis es un deporte individual como el póker? ¿Hay cosas que conectan el pádel, el tenis y el póker?

Creo que en el deporte hay mucha parte analítica. Tienes que analizar tu juego de póker, tu juego de pádel, tu tenis…. Esa parte mental definitivamente es la misma. En el pádel es un poco diferente porque es un deporte de equipo. Sois dos jugadores y realmente tenéis que estar conectados. Si juegas como si fueran dos individuales, no vas a llegar a ningún lado; tienes que jugar juntos. En el póker siempre estás solo en la mesa, así que es diferente. Todavía tengo que hacer esa transición, pero estoy aprendiendo.

Para usted el póker es un deporte mental. ¿Qué es realmente el póker?

Es un deporte mental, pero también tiene una parte física.