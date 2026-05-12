David Torres 12 MAY 2026 - 07:53h.

El festival comienza hoy, pero el evento principal se inicia el miércoles

Winamax calienta motores para el Estoril Poker Fest

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EstorilEl habitual Sismix de Marrakech este año deja su espacio en el calendario al Estoril Poker Fest, organizado en y por el casino de Estoril, en Portugal, del 12 al 17 de mayo de 2026, y que concitará a lo mejor del póker ibérico y europeo durante una semana. No se trata de un evento de Winamax, pero la sala online más importante de las que opera en España, ha decidido volcarse con el evento y mandará a buena parte de su equipo profesional a luchar por el torneo. Además, desde sus servidores, se han clasificado decenas de jugadores durante estos meses atrás como hace habitualmente con el Campeonato Nacional de España al que dan nombre (CNP Winamax); u otros de otras partes del planeta como el WSOP en Las Vegas, Battle of Malta, el WSOP Europe en Praga o el nuevo EuroPoker Circuit de Texapoker.

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Media docena de Team Pro Winamax

En ese sentido, según ha podido saber ElDesmarque, hasta media docena de miembros del Team Pro de Winamax estarán por las salas de prestigioso casino de Estroril con la W Roja en su pechera y defendiendo el honor del equipo. Destaca, por supuesto, la mejor jugadora española del momento, Leo Margets, que estará acompañado por los archiconocidos Davidi Kitai, Gustav Hansen, Joao Vieira y Bruno Lopes, que juega en casa, Stephane Matheu y Romain Lewis.

Y los españoles, presentes

También estarán por las mesas del Casino de Estoril algunos rostros de los más conocidos del Campeonato Nacional de Póker Español. Han confirmado su presencia Miguel Montes, vigente campeón, y Ramón Fernández, uno de los primeros clasificados en la tabla y campeón en Sevilla. El gallego Miguel Abeijón, que lleva dos tréboles seguidos, también tiene previsto competir en Estoril.

Póker y diversión

No es un torneo Winamax, es cierto, pero el casino de Estoril tiene argumentos serios para convencer a los habituales del SISMIX y del WPO: formato 6-max para todos los torneos del programa, beer pong al margen de las mesas y divertidas animaciones a orillas del mar.

Las clasificaciones comenzaron el miércoles 11 de marzo en Winamax. El programa completo del festival, que promete unos 20 torneos, ya se ha dado a conocer. ¿Nos vemos en Portugal?