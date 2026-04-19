David Torres 19 ABR 2026 - 16:31h.

Se juega en el casino más grande de Europa del 12 al 17 de mayo

Barcelona revienta los registros en un Día 2 para la historia que lidera Nicolae Adrián

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BarcelonaMientras el CNP Winamax de Barcelona con sus récords da sus últimos coletazos, Winamax clienta motores para el Estoril Poker Fest, que se celebrará en el casino de la homónima ciudad portuguesa del 12 al 17 de mayo de 2026. Y Winamax ha decidido, para la ocasión, ofrecer un programa de clasificación online, todo y que es un evento que no organiza pero que ocupa el espacio para los jugadores que deja el Sismix de Marrakech.

La cita llega a una de las capitales del deporte de los 52 naipes en el Viejo Continente. El Casino de Estoril es un monumento del juego, verdadero centro de la ciudad, corona los jardines del Parque Estoril, que se extienden hasta la playa del Tamariz. "Aquí, todo está a un paseo: los hoteles, los restaurantes y el océano", explica el propio Casino, el más grande de Europa.

El menú en Estoril

Estoril está situado a 25 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Humberto Delgado de Lisboa (Portugal). Podrás encontrar vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma... A efectos prácticos para los jugadores, Estoril tendrá torneos de todos los tipos:

Main Event (500 €): del 13 al 17 de mayo

del 13 al 17 de mayo Batalha Real (750 €): del 13 al 14 de mayo

del 13 al 14 de mayo High Roller (1.000 €): del 16 al 17 de mayo

del 16 al 17 de mayo Monster Stack (300 €): del 16 al 17 de mayo

Para intentar participar en el festival organizado por el Casino de Estoril, los jugadores tienen dos opciones. La primera: participar en los seis satélites semanales, que ofrecen el buy-in del Main Event de 500 € o un paquete completo (buy-in, hotel y vuelo).

La segunda opción es disputar los Expresso clasificatorios para el festival. Disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana hasta el 4 de mayo, los Expresso de 5 € garantizan una entrada al Main Event, mientras que los de 15 € ofrecen un paquete del Main Event junto con una bolsa para organizar el viaje.