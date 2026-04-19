David Torres 19 ABR 2026 - 10:10h.

"En mi maleta no puede faltar nunca una gluteband, una cafetera y café"

Leo Margets, cabeza de cartel en el CNP Winamax Barcelona 2026

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Leo Margets es algo más que un referente en el mundo del póker. Nacida el 10 de agosto de 1983 (Leo como signo zodiacal) sí, es una jugadora de póker profesional española originaria de Barcelona, España. En 2025, se convirtió en la primera mujer en 30 años en llegar a la mesa final del Evento Principal de las World Series of Poker. También ganó un brazalete de las WSOP en 2021. Pero hay mucho más. Margets se graduó de la Universidad de Roehampton en Londres y tiene una Master en Gestión de Negocios de Comunicación. Antes de su carrera en el póker, trabajó en IMG y ahora sigue, como siempre, formándose y estudiando. Ha participado en concursos televisivos y, allá dónde va, levanta pasiones. Es, sin duda, una influencer en el mundo de los 52 naipes.

Leo, que ha estado estos días en el CNP Winamax de Barcelona, ha accedido a contestar algunas preguntas rápidas para ElDesmarque. Todas ellas van con segundas o no, son de póker pero también de la vida. La flamante campeona de la Timba de Winamax y mejor jugadora de póker española del momento está en un gran momento y se la ve feliz. Entramos en la mente de una pro para que nos cuente algo más de su vida. Empezamos.

Cuando viaja a un torneo, ¿qué es lo que nunca falta en tu maleta?

Una gluteband y una cafetera y café.

¿Qué es una gluteband?

Una gluteband es una de esas bandas elásticas para poder hacer ejercicios en la habitación del hotel o apartamento.

¿Tipo de música o podcast que utilizas para jugar, para concentrarte?

No utilizo música para concentrarme.

¿Qué se te pasa por la cabeza cuando estás en una mano importante…? Nervios, calma, algún mantra…

Jugar la mano de forma que pueda estar orgullosa de cómo he jugado. Con todo lo que ello implica.

¿Tienes alguna manía o algún tic?

No, sólo tener una buena postura en la mesa, intento ser consciente de mi postura.

¿Por un tema de salud física?

Entre otras cosas, sí. Evidentemente por salud física y porque piensas mejor con una buena postura.

¿Qué jugador le desquicia más el lento, el que habla demasiado o el que se pasa de listo?

Es que el único que no tiene mucho antídoto es el lento. Porque el que habla demasiado te puedes poner cascos. Entonces supongo que entre el lento y el que, a pesar de los cascos le oyes, dudaría entre esos dos

¿Ha habido algún momento en tu carrera que dijeras, lo dejo, hasta aquí, no puedo más, estoy cansada?

Ha habido algún momento en que ha aparecido ese pensamiento de alguna forma intrusiva y lo he decidido afrontar y el hecho de estar aquí es que tuvo mucho éxito.

¿Era un pensamiento persistente?

No, fue una época en la que yo creo que me dio miedo no tener plan B y me di cuenta de que esto solo va bien cuando no tienes plan B.

¿Qué o quién es un As para Leo?

Entrenar, el entrenamiento es un as.

¿A qué se dedicaría Leo Margets si no jugara al póker?

Sería escritora.

¿De qué tipo?

De cualquier cosa que me permitiera poder gestionar mi tiempo y seguir teniendo la libertad que tengo con la profesión que tengo hoy.

No sería escritora en un contexto en el que me pidieran unos timmings determinados y tuviera que ponerme un despertador por la mañana.

¿Para informar, comunicar, compartir o educar?

Para compartir vivencias y mi filtro del mundo a través de mis gafas, obvio, pero con el fin de compartir cosas que a mí me han gustado o aportado. Pero no tendría que ser necesariamente una divulgación. Pero sí, yo muchas veces cuando aprendo algo, vivo ese momento eureka que me emociona tanto y me pone tan buen humor que lo quiero compartir. Lo puedes compartir por diferentes medios, creo que escribiendo me gustaría porque me encanta escribir.

¿Cómo es un día normal en la vida de Leo Margets cuando no juega?

A veces digo que es bipolar mi vida porque cuando estoy de torneo estoy full activa. Me levanto, enseguida estoy entrenando para que me dé tiempo, desayuno, trece horas jugando ... Y luego, mi día a día en Andorra es la vida lenta. Me encanta, es muy chill, me levanto tranquilamente, disfruto mucho preparándome el café.

Es como que pongo atención en cosas simples pero que me producen muchísima felicidad. Igual me estoy ahí regodeando tomando un café al sol, achuchando a mis gatos. Hago lo mismo pero muy lenta y obviamente sin las trece horas de juego que libera mi día mucho.

¿Pero eres de gimnasio, alguna rutina..?

Sí, me levanto, café, estudio un poco, me bajo al gimnasio, quedo a comer con algún amigo, me vuelvo a casa, trabajo un poco más, me hago la cena, me acuesto temprano.

¿Cuál es su plato favorito?

Pastel de verduras. Sí, lo hago bueno.

¿Fuera de las mesas qué le ayuda más a desconectar, qué le relaja más?

El sol, que me dé el sol, eso me deja muy zen, lo necesito.

¿Qué le dirías a la Leo de hace 20 años cuando empezaba…?

Me sale en inglés.

Dígamelo en inglés

Just show up, (Sólo aparece) O sea, ve, preséntate. Al final es cuestión de presentarte ahí cada día, seguir, yendo a torneos, presentándote, estudiando, al final las cosas…

¿Le dirías que valió la pena?

No hace falta que se lo diga. Sí, claro, infinito. Yo estoy viviendo, siempre digo, una simulación que no habría podido ni soñar.. Me considero muy suertuda.