David Torres 30 MAR 2026 - 16:09h.

Leo Margets: "El póker tiene que ser algo divertido y sano, cuando deja de serlo, se acabó"

La Team Pro de Winamax, Leo Margets, primera mujer en una mesa final del Main event de Las Vegas en 30 años

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Winamax estrena nuevos capítulos de su serie, “En la mente de un Pro”, pero este es especial. No en vano, está centrada en un hito histórico del póker: la actuación de Leo Margets en el Mundial de Póker de Las Vegas 2025. La española logró lo que ninguna mujer había conseguido en las últimas tres décadas: alcanzar la final del torneo de póker más prestigioso del mundo, firmando una destacada séptima posición frente a más de nueve mil participantes.

La serie documenta desde dentro una gesta sin precedentes, marcando un antes y un después en la historia del pókerfemenino y situandoa Leo Margets en la élite mundial de una disciplina donde la estrategia y la fortaleza mental son clave. La catalana estrena serie justo en las puertas del CNP Winamax de Barcelona (13-19 abril) en el que será cabeza de cartel.

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El primer episodio estará disponible desde hoy a las 19:00horas en el canal de YouTube de Winamax. Titulado “Leo en la burbuja”,se centra en uno de los momentos más decisivos de cualquier torneo de póker, el último jugador fuera de premios es eliminado. Un momento de máxima tensión en el que todos los participantes quieren asegurarse el premio económico.

La hazaña de Leo Margets

La hazaña de Leo Margets en el EventoPrincipal de las WSOP no solo supone un logro deportivo de primer nivel, sino que también refuerza la visibilidad del póker como deporte mental. Además, marca un avance en la presencia femenina en una disciplina históricamente dominada por hombres.

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“En la mente de un Pro” es una producción original de Winamax que sigue de cerca a los jugadores del Team Pro de Winamax, el equipo de póker profesional más laureado de Europa, mostrando cómo piensan y toman decisiones en plena competición

Los episodios se emitirán cada lunes en el canal de YouTube deWinamax y todas las madrugadas del sábado al domingo en el canal de televisión DMAX.