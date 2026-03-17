David Torres 17 MAR 2026 - 21:05h.

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BarcelonaTras el exitoso debut en Sevilla, el CNP WInamax 2026 se traslada dentro de un mes a Barcelona. La unión del Circuito Nacional de Póker, el mejor de todos los torneos en vivo que se disputa en nuestro país, con la mejor sala online, sigue siendo un éxito y promete trasladar esa energía al Casino de Barcelona.

Y es que, del 13 al 19 de abril, el Casino Barcelona acogerá una nueva etapa del Circuito Nacional de Póker (CNP) Winamax, consolidando a la ciudad como una de las grandes citas del calendario nacional del deporte mental. Durante siete días, la ciudad reunirá a cientos de participantes procedentes de toda España y de otros países europeos en una cita que combina competición y experiencia social.

El evento incluirá un completo programa de torneos con el ánimo de superar las 2.220 participaciones del año pasado. A lo largo de la semana se registrarán cientos de inscripciones, impactando en otros sectores como la hostelería, la restauración y el turismo urbano.

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Más allá del azar: el póker como deporte mental de élite

Esta parada del CNP Winamax no es solo un evento de entretenimiento; es una exhibición de deporte mental de alto rendimiento. Al igual que ocurre con disciplinas como el ajedrez o el bridge, el rendimiento en el póker depende más de la preparación, la estrategia y la fortaleza psicológica que del azar.

Su reconocimiento internacional como deporte mental por parte de la International Mind Sports Association ha reforzado esta consideración en el ámbito competitivo.

Bajo este paraguas, Leo Margets, la Team Pro de Winamax (nacida en Barcelona) no se perderá esta gran cita y estará presente la catalana, que es la mejor jugadora española del momento y miembro del equipo de élite de Winamax.

Gran referente del deporte de los 52 naipes, tras el éxito en Las Vegas, y con una sólida proyección internacional. Margets estará presente en su ciudad local, reforzando así su compromiso con el crecimiento de una disciplina que cada temporada suma nuevos jugadores que ven en el póker un desafío intelectual y estratégico de primer nivel.