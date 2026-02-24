David Torres 24 FEB 2026 - 15:34h.

Bruno David Simoes lidera la clasificación por delante de Iwan Molina y Ramón Fernández

Sevilla vuelve a tener un color especial para el póker patrio de la mano del CNP y Winamax

El CNP Winamax puso el broche final a su primera etapa de la temporada 2026 en el Casino Admiral de Sevilla con una historia que conecta pasado y presente del circuito. Ramón Fernández, integrante del Team CNP 2026, se proclamó campeón del Main Event y se llevó un premio de 60.000 euros, inaugurando el palmarés del año con una victoria especialmente significativa. Sin embargo, en esta alianza entre el mejor circuito nacional de póker y Winamax, la sala online más grande de las que operan en España, al margen de los tréboles y los títulos, se compite por los títulos para la Clasificación General que el año pasado coronó a Miguel Montes como el número 1 del país.

Ramón Fernández gana el Main Event, pero no es el líder de la general

Los puntos se consiguen, por supuesto, en el Main Event, pero no sólo en ese torneo. También en los campeonatos paralelos que se juegan en todas las etapas y en Sevilla no fue una excepción. En ellos es dónde Guillem Nuez, y otros habituales del circuito, han logrado, al igual que Ramón, alzarse con su pica a base de constancia, determinación y mucho oficio, así como sumar puntos de oro para la clasificación.

El barcelonés, que confesó a ElDesmarque que "va a ir a por la clasificación" completó así un festival sobresaliente, ya que también firmó un gran papel en el Main Event, donde estuvo muy cerca de alcanzar la mesa final.

Estos han sido los campeones de los torneos paralelos:

Torneo Apertura: Guillém Nuez

High Roller: Iwán Molina

Mystery Bounty: José María Villén

Omaha: Dionisio Miranda

Clausura: Alfonso González

Así va la clasificación final del CNP Winamax

Cabe recordar que los jugadores recibirán puntos respecto a su posición final en los diferentes torneos en los que participen. Todos los torneos puntúan. La puntuación se otorga basándose en la calculadora de puntuación GPI

POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL PUNTOS

1 BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES 372,45

2 IWAN MOLINA MORREN 268,42

3 RAMON FERNANDEZ MUÑOZ 239,16

4 MANUEL ANTONIO DELGADO CORDERO 237,82

5 GUILLERMO NUEZ ESCRIBANO 228,21

6 ALVARO DOSIO RAÑA 226,07

7 MICHAL HAVAVKA 196,06

8 MIGUEL ABEIJON VERAN 188,94

9 GABRIEL CORRAL CARRILLO 188,05

10 PEDRO JUAN PEREZ RODRIGUEZ 182,49