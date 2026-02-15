En directo, la final del CNP Winamax 2026 de Sevilla: primeros eliminados
46 supervivientes luchan hoy por llevarse el trébol y los 60.000 euros del campeón
Manuel Antonio Delgado Cordero pasa como líder a la final del CNP Winamax de Sevilla
SevillaEl CNP Winamax de Sevilla 2026 seleccionará este domingo al afotunado que se lleve el trébol y los 60,000 euros del primer premios de esta primera etapa que vuelve a demostrar que la unión de Winamax, la mejor sala online de las que operan en el país junto al mejor circuito presencial de España está siendo un auténtico éxito de participación, nivel y caras conocidas.
El menú del día
Además del torneo principal, que comienza a las 12 horas; a las 13 horas se disputará el Mini y el Clausura
El torneo Clausura COPAG SERIES se juega en modalidad Crazy Pineapple, un divertido formato en el que el funcionamiento es bien sencillo.
Cada jugador recibe tres cartas y tras la ronda de apuestas preflop, si continúa en la mano, deberá descartar una de las cartas para quedarse con las dos que jugará.
Todo ello se lo contaremos en ElDesmarque
Abraham Serrano vuelve por sus fueros a Juan Gómez y a MOntella
El madrileño se carga al italiano Montella
Y deja tocado a Juan Gómez
Abraham lo celebra y un servidor con él
Antonio Ponce Guirao
Antonio Ponce Guirao, eliminado.
Primeros 10 eliminados
Quedan 37 jugadores en liza
Comienza el Mini
Cuando acaba de comenzar el Mini con algunas caras conocidas como el polaco Thomas Zydorzyc
Álvaro Dosio caza a un león
Su Dama - Jota deja sin dientes a la Dama - nueve de Antonio Jesús León. Un jugador menos
Listado de premiados en el CNP Winamax
39 1.900 € ANTONIO DEL MORAL LEON
40 1.900 € SEBASTIAN MORILLO JIMENEZ
41 1.900 € ANTONIO JESUS LEON MUÑOZ
42 1.900 € ANTONIO RAMON HERNANDEZ MUÑOZ
43 1.900 € MANUEL JESUS LEDESMA MURCIA
44 1.900 € ANTONIO ANGEL PONCE GUIRAO
45 1.900 € DAVID HENRIQUE LOPES FERREIRA DOS SANTOS
46 1.900 € AIMAR BERMUDEZ GONZALEZ
47 1.900 € PAULO SERGIO GONCALVES NOGUEIRA
48 1.900 € SERGIO LOBATO VAZQUEZ
49 1.750 € TIAGO HENRIQUE FRAGA DA SILVA FAUSTINO
50 1.750 € SERGIO JOSE LEYVA CONTRERAS
51 1.750 € JONAY RODRIGUEZ RODRIGUEZ
52 1.750 € MIGUEL ILLESCAS CORDOBA
53 1.750 € PEDRO TOMAS PEREZ FERNANDEZ
54 1.750 € IORDACHE CLAUDIU-LAURENTIU
55 1.750 € ANTONIO MANUEL SUBIRE GARCIA
56 1.750 € ALBERTO GUERRERO RUEDA
57 1.750 € JUAN MACEIRAS LAPIDO
58 1.750 € CARLOS ANTONA MARTIN
59 1.750 € ANGEL DIEGO MARIN TOMAS
60 1.750 € XXX
61 1.750 € GERMAN BOU TERNERO
62 1.750 € AZDEAN RAMZI
63 1.750 € PEDRO PEREZ GIJON
64 1.750 € JUAN HERMENEGILDO MORAL GARCIA
65 1.650 € PABLO LOPEZ GOMEZ
66 1.650 € SERGE WILLIAM
67 1.650 € MULLIGAN LEE
68 1.650 € JOSE ANTONIO MUÑOZ GIL
69 1.650 € CARLOS FRANCISCO SANCHEZ CRUCES
70 1.650 € FELIPE DEL VALLE VEGA
71 1.650 € JOSE LUIS DIAZ PONCE
72 1.650 € JON GUTIERREZ AGUIRRE
73 1.650 € ROBERTO PAVON FELIZ
74 1.650 € SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ
75 1.650 € CARLOS DOMINGUEZ PEREZ
76 1.650 € ISRAEL CASTRO VAL
77 1.650 € TOLSTENKO OLEH
78 1.650 € GABRIEL CORRAL CARRILLO
79 1.650 € ERMAN ALPAY
80 1.650 € FRANCISCO ERRICO
81 1.650 € CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ
82 1.650 € DIEGO JAVIER IGLESIAS FREIRE
83 1.650 € JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLAMEL
84 1.650 € ABILIO JOSE MONTEIRO MARQUES DA SILVA
85 1.650 € ALEXANDRU-IULIAN SCHIOPU
86 1.650 € FRANCISCO DE BORJA FERNANDEZ UTRERA
87 1.650 € ADRIAN ATIENZA LOPEZ
Miguel Abeijón dejó sólo a Ramón Fernández
El Team CNP Winamax de 2026 tiene siete miembros. Abeijón cayó en la madrugada del sábado y este domingo únicamente queda en pie defendiendo el honor del equipo. Empieza la jornada 1280.000 fichas
El chip count al comienzo de la jornada
ABRAHAM SERRANO
470.000
AIMAR BERMUDEZ
405.000
ALBERTO DELGADO
890.000
ALVARO DOSIO
470.000
ANDRII SHESTAKOV
1.040.000
ANTONIO DEL MORAL
415.000
ANTONIO JESUS LEON
280.000
ANTONIO PONCE
510.000
ANTONIO RAMON HERNANDEZ
310.000
BRUNO DAVID
955.000
CRISTIANO RUIU
765.000
DANIEL ARAGON
695.000
DAVID ALGARRA
905.000
DAVID SANTOS
565.000
ELOY CORDOBA
430.000
FABIO COSTA
1.055.000
FRANCISCO GORDILLO
210.000
FRANCISCO JOSE
405.000
FRANCISCO MUÑOZ
415.000
FRANCISCO RAMOS
835.000
FRANCISCO VARGAS
330.000
GERON DALIPI
1.100.000
GIUSEPPE MONTELLA
390.000
GONZALO MENCIA
1.305.000
GONZALO PEIXOTO
1.235.000
GUILLEM NUEZ
1.070.000
IGOR SOUSA
1.695.000
JAVIER BECERRIL
2.020.000
JAVIER GARCIRREYNALDOS
1.565.000
JAVIER GUTIERREZ
615.000
JOSE ALBERTO LOPEZ
850.000
JOSE FUENTES
1.305.000
JUAN BAUTISTA
885.000
JUAN GOMEZ
650.000
LONGFEI LIN
210.000
MANUEL ANTONIO DELGADO
4.380.000
MANUEL LEDESMA
455.000
MIAO LI
710.000
MICHAL HAVAVKA
395.000
MIGUEL RAMOS
665.000
PAULO NORIEGA
155.000
PEDRO JUAN PEREZ
2.000.000
RAMON FERNANDEZ
1.280.000
ROBERTO ALCALA
655.000
SEBASTIAN MORENO
385.000
SERGEI KREMENTSUKOV
465.000
YERAY MORILLA
515.000
¡Abraham Serrano se dobla!
¡Abraham Serrano se dobla! El mítico jugador, acompañado por su fiel Rosario Velázquez, sigue dando guerra. Le ha prometido a su esposa que este trébol lo gana. Ahora se acaba de doblar contra Javier Becerril. Se va hasta el millón de puntos y se pone en el stack medio del torneo. A Abraham se le quiere y aquí uno se alegra por sus éxitos.
Manuel Antonio Delgado se carga a David Santos
Mano de campeones: Cacetas se carga al portugués David Santos fue doble campeón del 2023 y del 2024 en el CNP de Madrid.
As-Rey no impone su ley contra As-Q, que liga escalera
Todo listo y comenzamos
Manuel Antonio Delgado, el rival a batir
Comenzamos
Soy David Torres y, desde ya, les iré contando en directo todo lo que ocurra en esta final del CNP Winamax de Sevilla.