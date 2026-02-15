Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Al minuto

En directo, la final del CNP Winamax 2026 de Sevilla: primeros eliminados

Abraham Serrano
Llega la final del CNP Winamax. Ana Lafuente / Winamax
SevillaEl CNP Winamax de Sevilla 2026 seleccionará este domingo al afotunado que se lleve el trébol y los 60,000 euros del primer premios de esta primera etapa que vuelve a demostrar que la unión de Winamax, la mejor sala online de las que operan en el país junto al mejor circuito presencial de España está siendo un auténtico éxito de participación, nivel y caras conocidas.

Final del CNP Winamax Sevilla 2026
Final del CNP Winamax Sevilla 2026. Winamax

Manuel Antonio Delgado Coredero "Cacetas" llega como chipleader a la final del CNP Winamax de Sevilla 2026 con 4.380.000 puntos y encabeza la lista de 47 jugadores que pugnarán este domingo por el trébol que acredita al campeón y los 60.000 euros del primer premio

El menú del día

Además del torneo principal, que comienza a las 12 horas; a las 13 horas se disputará el Mini y el Clausura

Menú de la final
Menú de la final. eldesmarque.com

El torneo Clausura COPAG SERIES se juega en modalidad Crazy Pineapple, un divertido formato en el que el funcionamiento es bien sencillo.

Cada jugador recibe tres cartas y tras la ronda de apuestas preflop, si continúa en la mano, deberá descartar una de las cartas para quedarse con las dos que jugará.

Todo ello se lo contaremos en ElDesmarque

Abraham Serrano vuelve por sus fueros a Juan Gómez y a MOntella

El madrileño se carga al italiano Montella

Montella
Montella. Winamax

Y deja tocado a Juan Gómez

Juan Gómez
Juan Gómez. Winamax

Abraham lo celebra y un servidor con él

Abraham Serrano
Abraham Serrano. Winamax

Antonio Ponce Guirao

Antonio Ponce Guirao, eliminado.

Primeros 10 eliminados

Quedan 37 jugadores en liza

Final del CNP Winamax Sevilla 2026
Final del CNP Winamax Sevilla 2026. Winamax

Comienza el Mini

Cuando acaba de comenzar el Mini con algunas caras conocidas como el polaco Thomas Zydorzyc

Álvaro Dosio caza a un león

Su Dama - Jota deja sin dientes a la Dama - nueve de Antonio Jesús León. Un jugador menos

Álvaro Dosio
Álvaro Dosio. Winamax

Listado de premiados en el CNP Winamax

Abraham Serrano
Abraham Serrano. Winamax

Miguel Abeijón dejó sólo a Ramón Fernández

El Team CNP Winamax de 2026 tiene siete miembros. Abeijón cayó en la madrugada del sábado y este domingo únicamente queda en pie defendiendo el honor del equipo. Empieza la jornada 1280.000 fichas

Guillem Nuez y Ramón Fernández
Guillem Nuez y Ramón Fernández. Winamax

El chip count al comienzo de la jornada

ABRAHAM SERRANO

470.000

AIMAR BERMUDEZ

405.000

ALBERTO DELGADO

890.000

ALVARO DOSIO

470.000

ANDRII SHESTAKOV

1.040.000

ANTONIO DEL MORAL

415.000

ANTONIO JESUS LEON

280.000

ANTONIO PONCE

510.000

ANTONIO RAMON HERNANDEZ

310.000

BRUNO DAVID

955.000

CRISTIANO RUIU

765.000

DANIEL ARAGON

695.000

DAVID ALGARRA

905.000

DAVID SANTOS

565.000

ELOY CORDOBA

430.000

FABIO COSTA

1.055.000

FRANCISCO GORDILLO

210.000

FRANCISCO JOSE

405.000

FRANCISCO MUÑOZ

415.000

FRANCISCO RAMOS

835.000

FRANCISCO VARGAS

330.000

GERON DALIPI

1.100.000

GIUSEPPE MONTELLA

390.000

GONZALO MENCIA

1.305.000

GONZALO PEIXOTO

1.235.000

GUILLEM NUEZ

1.070.000

IGOR SOUSA

1.695.000

JAVIER BECERRIL

2.020.000

JAVIER GARCIRREYNALDOS

1.565.000

JAVIER GUTIERREZ

615.000

JOSE ALBERTO LOPEZ

850.000

JOSE FUENTES

1.305.000

JUAN BAUTISTA 

885.000

JUAN GOMEZ

650.000

LONGFEI LIN

210.000

MANUEL ANTONIO DELGADO

4.380.000

MANUEL LEDESMA

455.000

MIAO LI

710.000

MICHAL HAVAVKA

395.000

MIGUEL RAMOS

665.000

PAULO NORIEGA

155.000

PEDRO JUAN PEREZ

2.000.000

RAMON FERNANDEZ

1.280.000

ROBERTO ALCALA

655.000

SEBASTIAN MORENO

385.000

SERGEI KREMENTSUKOV

465.000

YERAY MORILLA

515.000

¡Abraham Serrano se dobla!

¡Abraham Serrano se dobla! El mítico jugador, acompañado por su fiel Rosario Velázquez, sigue dando guerra. Le ha prometido a su esposa que este trébol lo gana. Ahora se acaba de doblar contra Javier Becerril. Se va hasta el millón de puntos y se pone en el stack medio del torneo. A Abraham se le quiere y aquí uno se alegra por sus éxitos.

Abraham Serrano
Abraham Serrano. Winamax

Manuel Antonio Delgado se carga a David Santos

Mano de campeones: Cacetas se carga al portugués David Santos fue doble campeón del 2023 y del 2024 en el CNP de Madrid.

As-Rey no impone su ley contra As-Q, que liga escalera

Manuel Antonio Delgado Cordero "Cacetas"
Manuel Antonio Delgado Cordero "Cacetas". Winamax

Todo listo y comenzamos

Los premios

Así transcurrió la semifinal

Así te hemos contado el Día 2 del CNP Winamax

El Día 2 del CNP Winamax de Sevilla 2026 seleccionará a los afortunados que este domingo se disputen la final y los premios de esta primera etapa que vuelve a demostrar que la unión de Winamax, la mejor sala online de las que operan en el país junto al mejor circuito presencial de España está siendo un auténtico éxito de participación, nivel y caras conocidas.

CNP Winamax Sevilla 2026
Winamax
Ir a la noticia

Manuel Antonio Delgado, el rival a batir

Manuel Antonio Delgado Cordero pasa como líder a la final del CNP Winamax de Sevilla

Manuel Antonio Delgado Coredero "Cacetas" llega como chipleader a la final del CNP Winamax de Sevilla 2026 con 4.380.000 puntos y encabeza la lista de 47 jugadores que pugnarán este domingo por el trébol que acredita al campeón y los 60.000 euros del primer premio

Manuel Antonio Delgado Cordero
Ana Lafuente / Winamax
Ir a la noticia

Comenzamos

Soy David Torres y, desde ya, les iré contando en directo todo lo que ocurra en esta final del CNP Winamax de Sevilla.
Temas