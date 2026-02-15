Abraham Serrano vuelve por sus fueros a Juan Gómez y a MOntella

David Torres 15 FEB 2026 - 11:01h.

46 supervivientes luchan hoy por llevarse el trébol y los 60.000 euros del campeón

Manuel Antonio Delgado Cordero pasa como líder a la final del CNP Winamax de Sevilla

Compartir







SevillaEl CNP Winamax de Sevilla 2026 seleccionará este domingo al afotunado que se lleve el trébol y los 60,000 euros del primer premios de esta primera etapa que vuelve a demostrar que la unión de Winamax, la mejor sala online de las que operan en el país junto al mejor circuito presencial de España está siendo un auténtico éxito de participación, nivel y caras conocidas.

Manuel Antonio Delgado Coredero "Cacetas" llega como chipleader a la final del CNP Winamax de Sevilla 2026 con 4.380.000 puntos y encabeza la lista de 47 jugadores que pugnarán este domingo por el trébol que acredita al campeón y los 60.000 euros del primer premio

El menú del día

Además del torneo principal, que comienza a las 12 horas; a las 13 horas se disputará el Mini y el Clausura

El torneo Clausura COPAG SERIES se juega en modalidad Crazy Pineapple, un divertido formato en el que el funcionamiento es bien sencillo.

Cada jugador recibe tres cartas y tras la ronda de apuestas preflop, si continúa en la mano, deberá descartar una de las cartas para quedarse con las dos que jugará.

Todo ello se lo contaremos en ElDesmarque