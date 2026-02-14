El menú del Día entero

David Torres 14 FEB 2026 - 14:48h.

Casi 300 jugadores buscan la final del domingo

Spursito: "Creo que el Barça es capaz de remontar y además va a ser campeón de Liga"

Compartir







SevillaEl Día 2 del CNP Winamax de Sevilla 2026 seleccionará a los afortunados que este domingo se disputen la final y los premios de esta primera etapa que vuelve a demostrar que la unión de Winamax, la mejor sala online de las que operan en el país junto al mejor circuito presencial de España está siendo un auténtico éxito de participación, nivel y caras conocidas.

Este sábado, desde las 11 de la mañana, casi un centenar de rezagados (incluidos Spursito o Miguel Illescas) buscarán entrar en el Día 2, la previa de la final que dirimirá qué jugadores pelearán por los premios y por la gloria.

Tras 643 registros, 243 jugadores entraron ya en el Día 2 y esta mañana se completará el field de competidores que incluye, como siempre, WIPS como Ricardinho, Edu Riego, Spursito o Guanyar, así como lo más granado del Team Pro del CNP que intentarán levantar alguno de los tréboles que todavía se tienen que repartir en Sevilla.

El menú del día incluye la finalización del Winamax Mystery así como el Mini y, por supuesto las dos etapas del Main Event

Todo ello se lo contaremos con detalle en ElDesmarque. En juego, miles de euros y muchos puntos para clasificarse para la general. El gallego Miguel Montes, uno de los clasificados, busca reeditar el éxito y los demás sucederle.