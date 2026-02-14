El menú del Día entero

CNP Winamax Sevilla Día 2: En busca de la final
Casi 300 jugadores buscan la final del domingo
SevillaEl Día 2 del CNP Winamax de Sevilla 2026 seleccionará a los afortunados que este domingo se disputen la final y los premios de esta primera etapa que vuelve a demostrar que la unión de Winamax, la mejor sala online de las que operan en el país junto al mejor circuito presencial de España está siendo un auténtico éxito de participación, nivel y caras conocidas.
Este sábado, desde las 11 de la mañana, casi un centenar de rezagados (incluidos Spursito o Miguel Illescas) buscarán entrar en el Día 2, la previa de la final que dirimirá qué jugadores pelearán por los premios y por la gloria.
Tras 643 registros, 243 jugadores entraron ya en el Día 2 y esta mañana se completará el field de competidores que incluye, como siempre, WIPS como Ricardinho, Edu Riego, Spursito o Guanyar, así como lo más granado del Team Pro del CNP que intentarán levantar alguno de los tréboles que todavía se tienen que repartir en Sevilla.
El menú del día incluye la finalización del Winamax Mystery así como el Mini y, por supuesto las dos etapas del Main Event
Todo ello se lo contaremos con detalle en ElDesmarque. En juego, miles de euros y muchos puntos para clasificarse para la general. El gallego Miguel Montes, uno de los clasificados, busca reeditar el éxito y los demás sucederle.
Spursito, Illescas
Algunos WIPS que pelean por entrar son Spursito o Miguel Illescas
El recuento de jugadores
De los 730 registros hasta la fecha, 292 empezarán el Día 2. Aún. quedan, eso sí, dos niveles de registro tardío.
Los diez mayores stacks al comienzo
1
Pablo López
España
524.000
262
2
España
513.000
257
3
Joost van Waasdijk
Países Bajos
426.000
213
4
España
420.000
210
5
Manuel Antonio Delgado Cordero
España
355.000
178
6
Portugal
344.000
172
7
José Morales Najavas
España
325.000
163
8
Carmen Galindo
España
304.000
152
9
España
300.000
150
10
México
295.000
148
Clasificados del viernes
Antes de seguir, los clasificados del viernes:
OMAR ONAYA
28000
ANTONIO DEL MORAL
161000
SHETAKOV ANDRII
290000
GABRIEL CORRAL
129000
JUAN REVUELTA
196000
Abraham Serrayo
194000
Álvaro Dosto
117000
David Algarra
300000
Marco Quinta
190000
Alfonso Gutitnnez
43000
Daniel Escnibano
27000
Fco Ramus
130000
Adrián Sterie
75000
Antonio Fernandez
79000
Gonçalo Peixoto
81000
Juan Munuz
44000
Oleh Toletenko
72000
Víctor Ruiz
68000
Juan Bautista
128000
Ton Torrento
44000
Alejandro Liebanos
104000
Antonio Lesos
80000
Antonio mena
84000
Gonzalo mencia
199000
Julio romero
55000
Chani sanchez
134000
Jose luis cordero
90000
Jose maria
153000
Fabio gonsalves
126000
Javier becerril
72000
Edgar barradas
131000
Luca zapatero
75000
Javier sanjuan
253000
Carlos mari
115000
Ricardo bozicevich
66000
Fran lopez
115000
Abel Saavedra dalman
20000
Francisco Salvador Flores
49000
Andrés Molina
161000
José Morales Najavas
325000
José Priego Lopez
235000
Paulo Castelo
113000
Tomas Rodríguez
112000
Ricardo Cuerda
81000
Nuno sequeira
48000
Fabio alves
56000
Joseba beña
129000
José acbeiro
299000
Salvador herreros
211000
SERGEY PROTSENKO
32000
AIMAR BERMUDEZ GONZALEZ
182000
FRANCISCO GARCIA FERNANDEZ
43000
DIEGO CEMOS
105000
DANI PIPE
155000
ANTONIO VALBUENA
71000
ANCOR CABRERA
165000
MANUEL MACIAS VILLARÁN
110000
ANDRII TURKOL
210000
Joao Manana
93000
J.C. Navarro
117000
Francisco Aguilera
158000
Pablo Isaias
98000
Manuel Antonio Delgado Cordero
355000
Juan José Cruz García
146000
J. Carlos Alonso
60000
Miguel Illescas
21000
Eduardo Rlego
217000
José M Monsonis
89000
Raul Gonzalez Baena
41000
Carlos Sanchez Cruces
137000
Carmen Galindo del Pozo
304000
Daniel Aragón
93000
Guillem Nuez
205000
Jua Rodríguez
146000
Diego Javier Iglesias Freire
195000
Angel Diego Marín Tomás
45000
Jorge Lopes
57000
Claudio Brito
62000
Rodríguez Ayamonte Óscar
55000
José Antonio Muñoz gil
139000
Rubén Pérez Correa
120000
Francisco Huelva calvo
58000
Damián charuf
55000
Samuel Cordoba
61000
David rivas
167000
Rober martinez
74000
Iordache claudy
238000
Miguel blanco
147000
LongFei lin
116000
Sergio grade
68000
Darren wallen
40000
Carlos antona
77000
José barrientos
84000
Carles ferrer
138000
Antonio Ruiz tellano
55000
JOSE CAUREL GARCÍA
51000
FERNANDO MARIN
100000
JOOST WAASDJH
426000
SEBASTIÁN ROMERO
54000
FELIPE DEL VALLE VEGA
166000
HAVAVKA MICHAL
125000
RAFAEL PAÑEDA
79000
HUGO BENÍTEZ PEREIRA
126000
SERGE-WILLIAM
263000
Hugo tavarea
130000
Eloy Córdoba
77000
Juan Reyes García
59000
Carlos López dono
137000
Miguel montes ferreiro
211000
Rodolfo romeir
62000
Cesar Ordóñez
107000
Fernando banda
217000
Antonio dé la rosa
68000
Dardo fava
78000
Jesús Heredia
158000
Alberto delgado
420000
Pablo cabello
112000
Oscar gironella
90000
Laurine madoloso
120000
JOSE FERNANDEZ
146000
Acaba el Día 1E Turbo
Finalmente son 51 clasificados de los 89 que entraron en liza.
El Día 2 comienza a las 17 horas
Comenzamos
Buenos días. Soy David Torres y, desde ya, os iré contando todo lo que suceda en este Día 2 del CNP Winamax de Sevilla 2026