CNP Winamax Sevilla Día 2: En busca de la final

CNP Winamax Sevilla 2026
El CNP Winamax de Sevilla busca sus finalistas. Ana Lafuente / Winamax
SevillaEl Día 2 del CNP Winamax de Sevilla 2026 seleccionará a los afortunados que este domingo se disputen la final y los premios de esta primera etapa que vuelve a demostrar que la unión de Winamax, la mejor sala online de las que operan en el país junto al mejor circuito presencial de España está siendo un auténtico éxito de participación, nivel y caras conocidas.

Este sábado, desde las 11 de la mañana, casi un centenar de rezagados (incluidos Spursito o Miguel Illescas) buscarán entrar en el Día 2, la previa de la final que dirimirá qué jugadores pelearán por los premios y por la gloria.

Tras 643 registros, 243 jugadores entraron ya en el Día 2 y esta mañana se completará el field de competidores que incluye, como siempre, WIPS como Ricardinho, Edu Riego, Spursito o Guanyar, así como lo más granado del Team Pro del CNP que intentarán levantar alguno de los tréboles que todavía se tienen que repartir en Sevilla.

El menú del día incluye la finalización del Winamax Mystery así como el Mini y, por supuesto las dos etapas del Main Event

Menú del Día 2
Menú del Día 2. eldesmarque.com

Todo ello se lo contaremos con detalle en ElDesmarque. En juego, miles de euros y muchos puntos para clasificarse para la general. El gallego Miguel Montes, uno de los clasificados, busca reeditar el éxito y los demás sucederle.

El menú del Día entero

Este es el menú para este sábado

Campeón en el Mystery

El seat draw del Día 2

Antes, el Día 1E

Antes de comenzar el Día 2 se ha disputado un Día 1E para la repesca. 90 jugadores pugnaban por entrar en el Día 2, finalmente se clasificaron 49.

El recuento de jugadores

De los 730 registros hasta la fecha, 292 empezarán el Día 2. Aún. quedan, eso sí, dos niveles de registro tardío.

Los diez mayores stacks al comienzo

1

Pablo López

España

524.000

262

2

Ramón Fernández

España

513.000

257

3

Joost van Waasdijk

Países Bajos

426.000

213

4

Alberto Delgado

España

420.000

210

5

Manuel Antonio Delgado Cordero

España

355.000

178

6

Fabio Costa

Portugal

344.000

172

7

José Morales Najavas

España

325.000

163

8

Carmen Galindo

España

304.000

152

9

David Algarra

España

300.000

150

10

Mario Lozada

México

295.000

148

El heads up del Mystery

La mesa final del Winamax Mystery KO. Se resolverá hoy

Mesa Final Mystery KO

1.⁠ ⁠José Villén 1.1M

2.⁠ ⁠Borja Fernández 1.750M

3.⁠ ⁠Roberto Estévez 575k

4.⁠ ⁠José Gesto 845k

5.⁠ ⁠José Andreu 1M

6.⁠ ⁠Antonio Hernández 625k

7.⁠ ⁠Aitor Escribano 280k

8.⁠ ⁠Luis Cortes 255k

9.⁠ ⁠Juan Romero 2.060M

Clasificados del viernes

Antes de seguir, los clasificados del viernes:

Acaba el Día 1E Turbo

Finalmente son 51 clasificados de los 89 que entraron en liza.

El Día 2 comienza a las 17 horas

Comenzamos

Buenos días. Soy David Torres y, desde ya, os iré contando todo lo que suceda en este Día 2 del CNP Winamax de Sevilla 2026
