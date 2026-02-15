David Torres 15 FEB 2026 - 03:29h.

47 jugadores disputarán la final

SevillaManuel Antonio Delgado Coredero "Cacetas" llega como chipleader a la final del CNP Winamax de Sevilla 2026 con 4.380.000 puntos y encabeza la lista de 47 jugadores que pugnarán este domingo por el trébol que acredita al campeón y los 60.000 euros del primer premio

Este casi medio centenar de jugadores estarán este domingo en la final y pelearán por repartirse los 350.000 euros que se entregarán en premios en el Main Event. El empujón de Winamax ha hecho que este CNP siga siendo uno de los más golosos y de ahí la expectación creada.

Se rompe la burbuja

A la 1.40 horas de la madrugada se rompía la burbuja. El catalán Víctor Aubeso defendía As-K frente a Antonio del Moral que iba con 10-8. Las cartas parecían que iban a sacar a Sevi del sótano del fracaso, pero le fueron esquivas. El cordobés Del Moral ligó escalera hasta la J y mandaba a Sevi a su casa; los 87 restantes cobraban. Aún se jugaría hora y media más.

El viento y el carnaval restaron 97 jugadores

El CNP Winamax de Sevilla 2026 finalmente cerró con 822 jugadores. Se ha quedado a 97 registros del año pasado, cuando se batió el récord con 919 inscripciones. Un número impresionante que mantiene y consolida al CNP como mejor circuito nacional de póker en vivo. El apoyo de Winamax, la mayor sala online de las que operan en España, ha sido, es y será decisivo.

Jaime Sánchez, máximo responsable del CNP, explicaba los motivos: la borrasca, los vientos que dificultaron los desplazamientos, restaron afluencia al torneo. Coincidir con Carnaval, una festividad muy celebrada en Andalucía, sin duda ha tenido también que ver. El cambio de fechas afectó, pero la consolidación del CNP Winamax es una realidad.

Los Wips y los Team CNP que dan la cara

Tras el pistoletazo de salida protagonizado por Mustapha Kanit, muchos WIPS comenzaron el Día 2. A saber, Illescas, Ricardinho, Edu Riego, Ander Sánchez, Alberto Montalvo, Thalai, Guanyar y Spursito comenzaron.

El último en pie fue el gran capeón de Ajedrez, Miguel Illescas, que como Guanyar, entraron en premios.

Por lo que al Team Pro CNP se refiere: Miguel Montes, Abeijón, Lafoz, Carlos Domínguez, Rentero, Ramón Fernández y Agustín Truzzi tuvieron su chance en este día 2. Tras el fragor de la batalla, quedaban en pie Ramón Fernández y Abeijón. Domínguez entró en premios también.

El Día 2 sirvió también para coronar a José Villén como campeón del Winamx Mystery Bounty. El cuarto trébol de los que se entregaron en Sevilla tras el Apertura (Guillem Nuez), el Omaha (Dionisio Miranda) e Iwan Lozano (High Roller).

El Mini, el otro torneo de este Día 2, cambia respecto al Main Event en que el precio de entrada es inferior (250 euros) y los niveles de 30 minutos. Se resolverá, como la final, este domingo.