David Torres 15 FEB 2026 - 20:42h.

El CNP Winamax de Sevilla 2026 seleccionará en unas horas al afortunado que se llevará el trébol y los 60,000 euros del primer premios de esta primera etapa que vuelve a demostrar que la unión de Winamax, la mejor sala online de las que operan en el país junto al mejor circuito presencial de España está siendo un auténtico éxito de participación, nivel y caras conocidas. Pasadas las 19.30 horas de la tarde, el director del torneo, Israel Serrano presentaba a los integrantes de la misma.

En concreto, la mesa Final del Main Event la forman: ⁠Sergei Krementsukov 2M (Lituania);⁠ ⁠Igor Silvestre 1.155M (Portugal); Ramón Fernández 7.195M (Team Pro del CNP);⁠ ⁠Bruno David 6.925M (Portugal); ⁠Manuel Delgado 11.745M, Cajeta;⁠ ⁠Pedro Pérez 3.185M; ⁠David Algarra 3.415M; ⁠Gonzalo Mencía 3.150 y Eloy Córdoba 420k

Quién es quién en la mesa final del CNP Winamax Sevilla 2026

Te contamos quiénes son sus integrantes

Sergei Krementsukov (2 M) - Asiento 1

Que no engañe su nombre. Sergei vive en Sevilla y es jugador habitual de este casino: se juega absolutamente todo lo que pasa por aquí. Hay una anécdota que lo resume a la perfección. Cuando nos acercábamos a la mesa final, alguien le gritó desde el rail: “¡Eres el último jugador ruso que queda vivo!”. Su respuesta: “¡Soy el último de Sevilla que queda vivo!”. Ojito con Sergei, porque aunque no lo parezca, juega en casa.

Igor Sousa (Olhao, Portugal) (1.155 M) - Asiento 2

Igor vive en el sur de Portugal. Tiene un minimercado y un bar en Tavira, aunque reside en Olhão. Suele jugar torneos locales en el Algarve y frecuenta el casino de Espinho. Considera que los torneos del sur de España son una oportunidad perfecta para él. El año pasado ya alcanzó el Día 3, aunque cayó entre los puestos 10 y 15, quedándose a las puertas de esta mesa final.

Ramón Fernández (Granada) (7.195 M) - Asiento 3

¿Qué decir de Ramón? Lo único que le faltaba era verle aquí, en la mesa final del Main Event. Le hemos visto llegar lejos en prácticamente todos los torneos posibles del circuito y lleva peleando por el trébol desde la temporada pasada. El granadino es, probablemente, el jugador más experimentado de esta mesa final y sabe perfectamente lo que es jugarse (y ganar) botes por cantidades como esta… y mayores.

Nos resume su Día 3 recordando el momento más delicado: “Ese flip contra Guillem me hizo bajar hasta las 800.000 fichas cuando había estado muy bien todo el torneo, pero por suerte he sabido remar y volver a crecer. Ahora creo que estoy en una buena posición para hacer mi juego”.

Bruno David (Lisboa, Portugal) (6.925 M) - Asiento 4

Lisboeta y del Benfica (dato que él mismo quiso dejar claro antes de empezar, nos pidió expresamente que no dijéramos que es del Sporting). Bruno está firmando un festival de ensueño, porque no solo ha alcanzado la mesa final del torneo más importante, sino que se quedó a las puertas del trébol en el High Roller, donde terminó tercero.

“Cuando pierdes tan cerca duele, pero en frío valoras el trabajo hecho”, nos confesaba. Hizo registro tardío en el Día 2 del Main y, pese a varios momentos complicados, siempre ha sabido salir a flote. Profesional desde 2018, ahora va a por todas.

Manuel Delgado "Cajeta" (Cádiz) (11.745 M) - Asiento 5

Nacido en Huelva y de familia de pescadores. Jugador habitual de cash. El apodo de Cajeta le viene de familia: padre y abuelo ya lo llevaban, en referencia a un cangrejo muy apreciado de la Bahía de Cádiz.

Ha sido uno de los grandes protagonistas desde el tramo final del Día 2, engordando su stack hasta instalarse en el liderato y no soltarlo. Perfil claramente agresivo, según comentan sus rivales. Hay muchas ganas de ver lo que puede hacer en esta mesa final del Main Event.

Pedro Pérez (Oviedo) (3.185 M) - Asiento 6

Único clasificado online que ha llegado vivo a la fase decisiva del torneo. Natural de Oviedo, se mueve como pez en el agua en vivo y aprovecha cada oportunidad para jugar el circuito nacional. Frecuenta el Casino de Asturias (Gijón), donde acumula muy buenos resultados como uno de los regulares más sólidos.

“Me saqué la entrada bastante rápido. Jugué tres satélites y conseguí dos entradas. Ahora veremos qué podemos hacer aquí”, nos cuenta.

David Algarra (Almería) (3.415 M) - Asiento 7

Jugador conocido en la comunidad, con resultados importantes como su victoria por 62.000 $ en el 2.400 $ NLH del Venetian DeepStack Championship Series en Las Vegas. Afronta la mesa final desde una posición intermedia y con los pies en el suelo:

“El inicio es clave para adaptarse. Hay jugadores muy agresivos y varios shorts, así que toca paciencia”. Sin duda, un nombre a seguir muy de cerca.

Gonzalo Mencia (Castellón) (3.150 M) - Asiento 8

Vive en Benicàssim y trabaja como policía local. Jugador habitual de torneos en vivo y fiel al CNP. Su mejor resultado es un 4º puesto en el CNP de Castellón 2022. Recreacional, sí, pero con ambición y sin miedo a dar la sorpresa en un field plagado de veteranos.

Eloy Córdoba (Córdoba) (420 K) - Asiento 9

Eloy tampoco se dedica profesionalmente al póker, como Gonzalo. “Juego los torneos que llegan por la zona: Sevilla, Málaga y alrededores”. Ya sabe lo que es pasar por caja en este mismo torneo: el año pasado hizo minicaja y cayó poco después de la burbuja. Hoy vuelve a intentarlo, esta vez desde la mesa final.