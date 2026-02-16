Sevilla vuelve a tener un color especial para el póker patrio de la mano del CNP y Winamax

De los WIPS, Guanyar se metió a todos en el bolsillo por su cariño

Ramón Fernández, un título logrado a martillazos que va "al cielo dónde están mis padres"

Compartir







SevillaSevilla vuelve a tener un color especial para el póker nacional de la mano de la unión del CNP (Circuito Nacional de Póker) y Winamax, la sala online mas grande de todas las que operan en el sur de Europa. Los datos habla de nueva convocatoria masiva y de un estado de salud del póker patrio de hierro.

El Casino Admiral Sevilla ha acogido del 9 al 15 de febrero la primera etapa del Circuito Nacional de Póker (CNP) Winamax 2026, reuniendo a jugadores de toda España en una semana marcada por la competición y el gran ambiente. El Evento Principal registró 822 entradas y repartió 350.100 € en premios, dentro de una etapa que alcanzó las 2.478 participaciones totales en el conjunto de torneos. Estas cifras confirman el fuerte inicio de temporada y consolidan al CNP Winamax como el circuito de poker en vivo más importante de España.

PUEDE INTERESARTE Ramón Fernández arrasa en la mesa final para proclamarse campeón del CNP Winamax de Sevilla 2026

Más allá de la competición, el CNP Winamaxse confirma como un punto de encuentro con un perfil cada vez más diverso, donde conviven jugadores aficionados que viven su primera experiencia en un gran torneo y participantes habituales que recorren el circuito en cada etapa.

Ramón Fernández gana y arrasa en Sevilla

La etapa inaugural se cerró con la victoria del jugador granadino Ramón Fernández, miembro del Team Pro CNP Winamax,que se llevó el títuloy un premio de 60.000 €. “Ganar un Main Event siempre es muy especial, viene toda la gente y todo el mundo me dice que llego muy lejos, pero que nunca llego a rematar. Tener la oportunidad de poder ganareste trofeo es muy importante para mí”, explicaba Ramón que, a ElDesmarque, le confesaba que este título se lo dedica a sus padres, ya en el cielo.

Le siguieron a Ramón, que se embolsó 60.00 euros, Manuel Antonio Delgado Cordero, Cajetas, (41.000 €) y Pedro Juan Pérez (26.100 €)

Guanyar, Spursito, Ricardinho...

El Casino AdmiralSevilla también ha contado durantela semana con la presencia de invitados especiales, los llamados WIPs (Winamax Important Person), perfiles conocidos del mundo del deporte y la creación de contenido, como el exjugador de fútbol sala Ricardinho, el luchador de MMA Eduardo Riego y los streamers Guanyar y Spursito, que vivieron la experiencia desde dentro y compartieron el ambiente del torneo con sus comunidades.

El streamer Guanyar no solo participó como invitado, sino que también firmó una destacada actuación en uno de los torneos paralelos, el Mini Event, llegando a la mesa final con un 2º puesto y un premiode 11.880 €.

La etapa de Sevilla marca el inicio de una temporadaque recorrerá varias ciudades españolas antes de la Gran Final en Madrid, confirmando el auge del póker en vivo como actividad de ocio y competición en España.

Campeones paralelos

Más allá del Main Event, este primer festival ha dejado otros nombres propios. Destaca especialmente la incorporación del Mystery Bounty, que contó con la participación de Mustapha Kanit, aportando un extra de glamour y nivel al festival. El italiano compartió además interesantes reflexiones sobre el póker actual y su experiencia en España, en una entrevista que bien merece ser leída.

Y hablando de torneos paralelos, no podemos dejar de recordar la victoria de Guillem Nuez, otro de los habituales del circuito que ha logrado, al igual que Ramón, alzarse con su pica a base de constancia, determinación y mucho oficio. Un triunfo trabajado, de esos que se construyen con una regularidad admirable.

El barcelonés completó así un festival sobresaliente, ya que también firmó un gran papel en el Main Event, donde estuvo muy cerca de alcanzar la mesa final y confirmó, una vez más, que su nombre es sinónimo de fiabilidad en las grandes citas del circuito.

Estos han sido los campeones de los torneos paralelos: