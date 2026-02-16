David Torres 16 FEB 2026 - 02:13h.

Su amuleto es un martillo de Thor "porque es de oro y me lo regaló mi hermano"

Ramón Fernández, campeón del CNP Winamax de Sevilla 2026

SevillaRamón Fernández se ha proclamado por méritos propios como campeón del CNP Winamax de Sevilla 2026. La unión del CNP y de Winamax corona un año más a un campeón que, además, es un Team Pro del CNP de nuevo cuño. Se trata de un clásico del circuito que, sin embargo, ganó en Sevilla su primer torneo.El granadino es, probablemente, el jugador más experimentado de esta mesa final y sabe perfectamente lo que es jugarse (y ganar) botes por cantidades como esta (60.000 euros) pero se le veía feliz y emocionado cuando atendía a ElDesmarque.

¿Cómo está? Enhorabuena

Encantado, vamos, encantado. Es la primera vez que soy Team Pro de algún evento y la verdad que estrenarlo y ganar un torneo es lo mejor que me ha podido pasar.

Gana a martillazos, porque veo que lleva el martillo de Thor como amuleto ¿Y eso?

Pues nada, la verdad que saco pocas cosas, pero bueno, hoy he decidido sacarlo y lo he puesto ahí a tope y mira, me ha dado suerte. Es dorado.y me lo regaló mi hermano, bueno mi cuñada la verdad.

Gana usted en un tiempo récord, una bala y gratis (CNP y Winamax invita a sus jugadores a participar gratis). Se has cargado casi todos los de la mesa final.

Ha sido el torneo perfecto, ha salido todo rodado. Este (señala el trébol) tenía mi nombre ya, vamos.

Mientras le pregunto me fijo que lleva en el pecho una medalla con dos personas ¿Quiénes son?

Estos eran mis padres, mi madre y mi padre, en paz descansen, que están en el cielo. Este premio es para mis padres y para mi hermano, claro, para toda la familia.

60.000 euros, primer torneo ¿Cómo lo va a celebrar?

Pues bueno, estoy aquí con unos amigo, echaremos una cerveza y bueno, pues poco más.

Ahora ¿a por la general del CNP?

Pues bueno, lo vamos a intentar. Por lo pronto hemos empezado bien, vamos a ver cómo se sigue la cosa.

¿Por cierto, usted que es un clásico de las mesas y del juego presencial qué le parece la unión del CNP con Winamax?

Pues lo mejor que ha podido pasar. Porque antes ya era bueno, porque eran bueno todos los eventos, siempre había mucha gente, pero desde que se ha unido con esto, vamos, es total.