David Torres 16 FEB 2026 - 01:14h.

Se embolsa 40.000 euros

Quién es quién en la mesa final del CNP Winamax Sevilla 2026

El jugador del Team Pro del CNP Winamax, Ramón Fernández Salazar se ha proclamado flamante campeón al vencer en el mano a mano final a Manuel Antonio Delgado Cordero, "Cajetas" disputado en la madrugada de este lunes en el Casino Admiral de Sevilla.

El Main Event, que se cerró con 822 registros y que volvió a servir para consolidar la unión entre el mejor circuito presencial de España, el Circuito Nacional de Póker, y la mejor sala online de todas las que operan en nuestro país ha sido un éxito rotundo.

La madrugada trae el triunfo a Ramón

Ramón Fernández fue el campeón por méritos propios. En la mesa final el granadino se cargó a casi todos los participantes. Eloy Córdoba, Gonzalo Mencía, David Algarra, Bruno David Simoes, Pedro Pérez y, finalmente Cajetas (que se llama así en recuerdo a un tipo de cangrejo de la bahía de Cádiz que es el mote de su familia) y que aunque llegó como Chipleader al Día 3, no resistió el pulso del Team Pro del CNP, que además se embolsa 60.000 euros, el mayor premio de su carrera en España (En Las Vegas llegó a terminar séptimo)

La mesa final empezó a las 19 horas y el andaluz la finiquitó rápido, casi en un tiempo récord. El heads Up apenas duró cuatro manos. En la cuarta, va all-in Cajetas con 7-6 off y Ramón le paga con As-9. Ninguno liga nada al margen del trío de ases y el título se va para Granada

Guanyar da el espectáculo en el Mini

Un torneo como el CNP no se entiende sin los profesionales, ni sin los WIPS. De todos, el que más aguantó en el Main fue Miguel Illescas, Gran Maestro de Ajedrez, que entró en premios y Guanyar que entró en premios.

Pero no contento con ello, el creador de contenido, se metió en la mesa final del Mini, el otro torneo que se disputó este domingo. Sin duda, el póker y él están destinados a enamorarse, pues viene de ser segundo en La Timba que le ganó Cañizares.