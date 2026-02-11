David Torres 11 FEB 2026 - 12:41h.

Santi Cañizares gana la timba Winamax al número 1 del mundo

Cañizares, Tenaglia o Jorge Lorenzo, se juegan ir a Las Vegas ante Adrián Mateos y Leo Margets en La Timba Winamax

Santi Cañizares no sólo fue leyenda dentro del campo, dónde se convirtió en el Valencia CF en uno de los porteros más laureados de la historia. Fuera del mismo es un comentarista ácido y, desde anoche, debe ser considerado como un reputado jugador de póker. Y es que, el de Puertollano, ni más ni menos que se llevó la Timba de Winamax ante los dos mejores jugadores españoles de la historia, Adrián Mateos y Leo Margets, y otros cinco invitados de reputado prestigio como Jorge Lorenzo, Jordi Wild, Alberto Montalvo, Franco Tenaglia o Guanyar.

¿En qué consiste la timba?

El formato que ha hecho de La Timba de Winamax un evento diferente consiste en que los ocho participantes lucharán por alzarse con el trofeo de campeón y, sobre todo, con un billete para disputar el Main Event de las World Series of Poker de Las Vegas.

Pero quedar eliminado no significa desaparecer del mapa. Cada jugador que caiga tendrá la oportunidad de seguir dando espectáculo enfrentándose al ya clásico reto de la máquina de boxeo, uno de los momentos más comentados en ediciones anteriores.

Cañizares empezó con perfil bajo y lo celebró a lo Sergio Ramos

Todos los participantes, además del premio, tenían que tumbar a dos de los grandes referentes del póker mundial, Adrián Mateos y Leo Margets, miembros del Team Pro de Winamax, en una partida donde la tensión, las risas y los golpes inesperados fueron la tónica habitual.

Los ocho participantes lucharon por el trofeo de campeón y por un billete para el Main Event de las World Series of Poker (WSOP) de Las Vegas que fue para Cañizares.

¿Qué tal estás? ¿Nervioso? ¿Juegas al póker?

¿Nervioso? Sí, cagado, más que nada.

¿Más que en la final de Champions?

Bueno, parecido. La final de Champions, al fin y al cabo, hacía lo que yo sabía. Además, era una vez o dos, como mucho en la vida, ¿no? Tengo muchas menos opciones que la final de Champions. Vengo perfil bajo. No me quiero ir el primero.

¿Misma presión que en Mestalla?

No es Mestalla, pero la presión es igual.

Después, durante la partida se "cargó" a Adrián Mateos y, en el mano a mano final con Guanyar, presidente de la Kings League y que este jueves participa en el CNP WInamax 2026 de Sevilla, se proclamó campeón.

Al acabar, el periodista que guiaba la gala, Josejo Sarriá le pregunta cómo celebrarlo;

¿Le damos fuerte? Venga, vamos a ver. ¿Por la salvación del Valencia?

"No me metas esa presión, que yo ya cumplí en mi época.

Tú cumpliste demasiado con creces. Ahora a Las Vegas a disfrutar.

"Como Nicolás Cage"

Y, tras esa broma, en ese momento, cuando se dispone a levantar el trofeo hace un Sergio Ramos, como cuando se le cayó la Copa del Rey ante las risas de los presentes, tal y como se aprecia en el vídeo que precede la noticia.