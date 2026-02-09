David Torres 09 FEB 2026 - 16:17h.

Se disputa este martes 10, en la previa al CNP Winamax Sevilla 2026

Adrián Mateos y Leo Margets se miden contra grandes figuras del deporte y el streaming en La Timba

ValenciaEste martes 10 de febrero, el Casino de Andorra acogerá una nueva edición de La Timba de Winamax, la retransmisión más divertida de Winamax que reunirá a algunas de las personalidades más reconocidas del deporte y del streaming español alrededor de una mesa de póker… Alberto Montalvo, Franco Tenaglia, Guanyar, Jordi Wild, Jorge Lorenzo, Leo Margets y Santi Cañizares serán los invitados de excepción que competirán contra los mejores del mundo.

Y es que, todos ellos se sentarán a la mesa para enfrentarse a dos de los grandes referentes del póker mundial, Adrián Mateos y Leo Margets, miembros del Team Pro de Winamax, en una partida donde la tensión, las risas y los golpes inesperados estarán asegurados.

Alineación top

Uno de los protagonistas de la noche será Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo de motociclismo, que se sentará en La Timba dispuesto a cambiar el rugido del motor por los faroles y la estrategia. Quienes también darán guerra y lucharán hasta el final serán el ex-guardameta Santi Cañizares y el youtuber Jordi Wild juntos a grandes rostros del deporte y del streaming.

Con ellos, el cartel de todos los miembros que se enfrentarán en La Timba son: Adrián Mateos, Alberto Montalvo, Franco Tenaglia, Guanyar, Jordi Wild, Jorge Lorenzo, Leo Margets y Santi Cañizarez.

Algo más que una partida de póker: el premio

Los ocho participantes lucharán por el trofeo de campeón y por un billete para el Main Event de las World Series of Poker (WSOP) de Las Vegas.

Además, el segundo y tercer puesto también serán premiados con una entrada para un Evento Paralelo de las WSOP y una entrada para un Evento de Winamax, respectivamente.

¿Cómo y dónde ver la timba de Winamax?

La partida se retransmitirá en directo el 10 de febrero a las 20:00 h en el canal de YouTube y de Twitch de Winamax