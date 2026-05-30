Javi Rayo 30 MAY 2026 - 16:01h.

Hay buena sintonía entre todas las partes pero, de momento, no hay nada cerrado

Konaté dejará el Liverpool como agente libre y el Real Madrid ya se frota las manos

Compartir







El Real Madrid sigue sin entrenador una vez Álvaro Arbeloa ha terminado ya su contrato con el conjunto blanco. El nuevo entrenador tendrá que esperar unos días más hasta que se resuelva el proceso electoral el próximo domingo, 7 de junio. No es ningún secreto que José Mourinho será el nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu si Florentino Pérez conserva la presidencia. Eso sí, por el momento, no hay nada cerrado.

José Mourinho, a punto, pero todavía no

Sergio Horas ha desvelado en ElDesmarque de Cuatro que sólo el pago de la cláusula separa en estos momentos a José Mourinho del Real Madrid. Existe una gran sintonía entre las tres partes -Florentino Pérez, José Mourinho y Jorge Mendes- pero ni mucho menos se puede aseverar que el regreso del técnico luso haya sido cerrado ya.

Lo que no todo el mundo sabe es que ni si quiera habrá que esperar a los comunicados de Real Madrid y Benfica para conocer si Mourinho ficha o no por el conjunto blanco. Como el conjunto portugués cotiza en la bolsa lusa, en el momento en el que se haga efectivo el pago de la cláusula desde el Santiago Bernabéu, el Benfica estará obligado a comunicárselo a sus inversores, será en ese momento cuando llegue la oficialidad que, como decimos, podría alargarse más allá de la fecha de las elecciones a la presidencia del Real Madrid (próximo 7 de junio).

A la espera de sellar el contrato, a José Mourinho se le ha podido ver esta semana grabando un spot publicitario. Por su parte, Florentino Pérez sigue enfocado en la carrera electoral para convencer a sus socios de revalidar la presidencia y no dar una oportunidad al proyecto de Enrique Riquelme.