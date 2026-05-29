Andrea Esteban 29 MAY 2026 - 12:35h.

Endrick estará finalmente en el Mundial 2026

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Casemiro quiso zanjar la polémica alrededor de sus declaraciones sobre Endrick y explicó que su intención nunca fue señalar al joven delantero, sino protegerle de la presión mediática antes del Mundial 2026. El centrocampista brasileño reconoció incluso que le molestó bastante cómo se interpretaron sus palabras.

La frase sobre Endrick que generó el debate

Todo comenzó con una entrevista concedida por Casemiro a TNT Sports Brasil semanas atrás.

Entonces, el veterano mediocentro habló sobre la presión que puede caer sobre los futbolistas más jóvenes de Brasil antes de un Mundial: “Si Endrick va al Mundial, tenemos que ser realistas porque él todavía no forma parte del grupo. No podemos colocarle encima la presión de tener que resolver los partidos”.

La frase se viralizó rápidamente y muchos aficionados entendieron que Casemiro estaba cuestionando el nivel o la importancia del delantero del Real Madrid.

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“Intenté protegerlo”

Ahora, desde la concentración de Brasil, Casemiro quiso aclarar públicamente el sentido de aquellas palabras: “Me enfadé bastante”.

El brasileño insistió en que su único objetivo era quitar presión a Endrick: “Intenté proteger al jugador, a Endrick. Intenté no cargarle de responsabilidad para la Copa del Mundo”.

El papel de los veteranos en Brasil

Casemiro defendió también la responsabilidad que tienen los futbolistas más experimentados dentro del vestuario de la selección: “En las redes sociales pasan estas cosas. Apenas lo protegí”.

Y añadió: “Nosotros, los jugadores con más experiencia, tenemos que proteger eso por la grandeza de la profesión”.

Casemiro ve a Endrick como una estrella de futuro

Lejos de cualquier crítica, Casemiro dejó claro que tiene una enorme confianza en el potencial del joven atacante brasileño.

El centrocampista cree que Endrick marcará una época con la Canarinha: “Endrick jugará tres o cuatro Copas del Mundo, como mínimo”.

Además, elogió su personalidad y talento: “Ya demostró que es un gran jugador y que tiene mucha estrella”.

Casemiro quiso zanjar la polémica alrededor de sus declaraciones sobre Endrick y explicó que su intención nunca fue señalar al joven delantero, sino protegerle de la presión mediática antes del Mundial 2026. El centrocampista brasileño reconoció incluso que le molestó bastante cómo se interpretaron sus palabras.

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