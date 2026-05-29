Los grandes, a reventar LALIGA: el ambicioso mercado de fichajes de Atlético, Barcelona y Real Madrid

Ángel Cotán 29 MAY 2026 - 09:58h.

Hay dinero, se confirman los primeros movimientos y los rumores son de peso

Los tres fichajes de Florentino Pérez para ganar las elecciones del Real Madrid: "Es mercado importante"

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LALIGA EA Sports bajó el telón el pasado fin de semana, y sin obviar la gran cita mundialista, la atención del aficionado comienza a centrarse en el próximo mercado de fichajes. El verano de 2026 promete emociones fuertes, pues tras varias ventanas de transferencias de poco gasto por norma general, los grandes apuntan a cambiar la tendencia. Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid ya dan pistas.

En cada cierre de mercado, la misma comparativa saca los colores a los tres conjuntos más fuertes de nuestro país. El fútbol inglés tira de músculo económico y concentra todas las grandes operaciones de cada ventana de transferencias.

Este verano, varios hechos clave demuestran que el gasto de colchoneros, azulgranas y merengues, sin llegar a los números de la Premier, aumentará. En ElDesmarque analizamos la situación de cada uno de los equipos.

Apollo, Julián Álvarez y el Atlético de Madrid

En clave colchonera, Julián Álvarez acapara toda la información. El delantero argentino está dispuesto a abandonar el club y el FC Barcelona hace números. Con la primera oferta culé rechazada, el Atlético podría ingresar una cantidad cercana a los 150 millones de euros por la venta del campeón del Mundo. Una cifra que le concedería gran fuerza en el mercado de fichajes.

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Además, cabe destacar el factor Apollo y la ampliación de capital prevista. El Atlético, sin el nuevo cálculo que implicaría un millonario ingreso por la Araña, apunta a poder invertir una cantidad similar a la de anteriores mercados, unos ochenta millones de euros.

Mateu Alemany, líder de la parcela deportiva rojiblanca, acecha a Bernardo Silva para reforzar la creación en el equipo de Diego Pablo Simeone, pero se esperan más llegadas. La zaga será otra de las demarcaciones a tener en cuenta.

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El Barcelona ya tiene a Gordon y dinero para más

Con Anthony Gordon ya en la Ciudad Condal, el FC Barcelona apunta a un mercado ilusionante. La COPE avanzaba el interés azulgrana por Gvardiol, pero también está en la pelea por Bernardo Silva. Y todo ello sin obviar el gran movimiento que pretende Joan Laporta: Julián Álvarez. La primera intentona culé no basta para convencer al Atlético, pero con dinero en las arcas, Deco se siente fuerte y seguirá intentándolo.

Hansi Flick pide gol a la parcela deportiva y de momento ya invierten hasta setenta millones de euros en ello. En el Barça aseguran que hay dinero para acometer dos refuerzos en ataque y están pendientes de entrar en la regla 1:1 en las próximas semanas.

Florentino Pérez está dispuesto a fichar en el Real Madrid

Los cursos sin títulos han hecho daño a la popularidad de Florentino Pérez en el Real Madrid. El presidente, que deberá imponerse a Enrique Riquelme en las elecciones, está dispuesto a invertir en el próximo mercado de fichajes y, según informa COPE, ya tiene tres objetivos en mente. El club blanco, además de cerrar a José Mourinho como próximo inquilino del banquillo, trabaja en tres incorporaciones.

Para cambiar la tendencia nacional en el primer equipo, el Madrid apunta a ejecutar la opción de recompra por el eléctrico Víctor Muñoz. Los otros dos nombres, con peso en el fútbol internacional, son los de Joao Neves y Bastoni. A expensas de movimientos confirmados, el verano apunta a ser muy movido para los tres grandes del fútbol español.