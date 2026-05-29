Christian Imga engancha en Europa y en Bilbao esperan un salto: "Hay que hilar fino"

Ángel Cotán 29 MAY 2026 - 09:08h.

El extremo izquierdo es una de las grandes apuestas del Athletic

El Athletic anticipa el fichaje de Christian Imga: la maniobra rojiblanca con la perla babazorra

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El Athletic Club centra sus esfuerzos en la planificación del próximo curso con un Edin Terzic que toma partido en decisiones de mercado. No obstante, la entidad rojiblanca, con el sello especial que le caracteriza, jamás deja de lado a Lezama. Con las competiciones domésticas finalizadas, los focos los está acaparando un Christian Imga que sorprende a propios y ajenos.

El talentoso extremo rojiblanco, una de las últimas e importantes apuestas de la dirección deportiva en cantera, está brillando durante en el Europeo Sub-17. En Estonia, Imga está partiendo como titular en el combinado español y está mostrándose ante Europa con una carta de presentación que en Bilbao esperan que se traduzca en un salto deportivo.

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Christian Imga engancha a Europa y en Bilbao esperan un salto

A sus escasos 17 años (cumplirá la mayoría de edad en febrero de 2027), el atacante de Zumárraga está siendo uno de los atractivos de la Selección Española en el citado torneo. Desde la banda, Christian Imga tira de físico y zancada para librarse de sus marcadores, pero ni mucho menos está exento de técnica con balón.

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Su 1,90 metros de altura le permite ser muy dominante en el uno contra uno. Considerado uno de los activos de futuro más interesantes de Lezama, Imga aterrizó en la disciplina rojiblanca procedente del Deportivo Alavés.

Este curso, el extremo ha firmado 8 tantos en 24 encuentros en la División de Honor Juvenil, a los que hay que sumar dos dianas más en los seis encuentros que ha disputado en la UEFA Youth League. En el Athletic se tiene cautela con un chico con una cualidades que apuntan alto, pero en Bilbao ya esperan un salto más.

Los aficionados rojiblancos, muy atentos al desempeño del juvenil en el Europeo Sub-17, confían en ver el próximo curso a Christian Imga por el filial bilbaíno. Estos son algunos de los muchos ejemplos: