Hugo Rincón aguarda la balanza de Edin Terzic con una vía descartada en el Athletic

Ángel Cotán 28 MAY 2026 - 13:46h.

Regresa tras una temporada complicada en el Girona

Edin Terzic adelanta trabajo con cinco dudas de mercado

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Hugo Rincón completó su primera temporada en LALIGA EA Sports lejos de Bilbao. Tras foguearse previamente en la categoría de plata, irrumpiendo con fuerza, el Girona consiguió su cesión tras una pretemporada en la que hizo dudar seriamente a Ernesto Valverde. El futbolista de Valtierra ha gozado de muchas oportunidades bajo las órdenes de Míchel Sánchez y ahora le toca regresar al Athletic Club.

A la espera del aterrizaje definitivo de Edin Terzic en el club rojiblanco, el lateral derecho desconecta tras un curso que acabó de manera fatídica para el conjunto catalán. El entrenador alemán quiere analizar a toda la plantilla, en Ibaigane le consideran una de las perlas de Lezama y su perfil ofensivo se adapta a la perfección a la libreta del nuevo inquilino del banquillo de San Mamés.

Sin embargo, como apunta el Diario AS, no se obvia el mercado con el que cuenta Hugo Rincón. La situación de la posición del lateral derecho en el Athletic se antoja clave en la balanza de Edin Terzic, donde además del claro deseo del jugador, hay una vía que se descarta por completo.

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Hugo Rincón aguarda la balanza de Edin Terzic en el Athletic

A sus 23 años, y con un valor de mercado a ojos de la web especializada Transfermarkt que ronda los cuatro millones de euros, Hugo Rincón acumula dos experiencias completas en el fútbol profesional. Con contrato hasta junio de 2028, el lateral comienza a entrar en esa zona caliente que obliga a tomar decisiones.

La plantilla de los leones cuenta en la actualidad con dos activos en su demarcación. Jesús Areso ha tirado de autocritica y quiere dar la razón a los que apostaron por su fichaje. Por su parte, Andoni Gorosabel ha cumplido con su rol y todo hace pensar que continuará en el equipo.

Con el regreso de Hugo Rincón llega el momento de la balanza de Edin Terzic, pero hay una novedad importante. La citada fuente afirma que el deseo del lateral es jugar en el Athletic, pero si el técnico alemán no cuenta con él tras analizar su pretemporada, la vía de la cesión está completamente descartada, por lo que debería buscar un nuevo reto profesional en calidad de traspaso. El chico viene con ganas de triunfar y su nuevo entrenador tendrá la última palabra.