Pablo Sánchez 13 MAR 2026 - 13:26h.

Eder García, buen aterrizaje en el siempre difícil salto de potrillo a león

Acumula buenos minutos en el Girona

Ernesto Valverde compareció ante los medios para analizar el duelo de la jornada 28 de LaLiga ante el Girona. Una cita que será especial para Hugo Rincón, cedido por los rojiblancos en Montilivi el presente curso. El míster athleticzale valoró de manera muy positiva el préstamo para el crecimiento del jugador y que así esté en mejores condiciones para hacerse un hueco en el primer equipo.

Valverde no profundizó más en lo que piensa sobre el futuro de Hugo Rincón en la primera plantilla, aunque asegura que mientras siga cedido y teniendo minutos en un equipo de LaLiga será positivo para su crecimiento. "Es coger experiencia y tocar la Primera división. El año pasado estuvo en Segunda, en este también va de menos a más. Está jugando de una manera más continuada y eso es bueno para el club. No sé lo que puede pasar en ese sentido. El que vaya cogiendo experiencia en un equipo como el Girona lo veo bien", comentó al respecto.

La rueda de prensa de Ernesto Valverde

11 partidos: "No hay vuelta atrás. Todos los equipos nos jugamos mucho, no hay retorno, Los puntos que se vayan ahora no los recuperas y los que consigues son un tesoro. Eso es lo que tenemos que intentar. Mañana tenemos una gran oportunidad de dar un paso adelante. Si lo sacáramos puede significar mucho para nosotros".

Eder García: "Es un jugador que nos aporta mucha energía, que puede jugar en varias posiciones del centro del campo e incluso en el costado. Tiene un trabajo extraordinario cuando juega con su equipo y con nosotros ha salido en momentos determinados del juego y lo que transmite en cuanto a capacidad de moverse, de velocidad, es importante para nosotros. Sigue entrenando con nosotros y esperemos que sea el comienzo de una trayectoria más larga".

Iñaki Williams: "Es él el que tiene que estar orgulloso de los números que está consiguiendo. Dan una idea de lo que significa Iñaki para el equipo y para el club, lo que es en su historia. Todo lo ha conseguido a base de empuje y corazón, nos empuja hacia delante.

Girona: "Se han recuperado bien de un mal inicio, lo ha hecho confiando en sus armas, sin cambiar, la mano de Míchel se nota desde siempre y han sido fieles a lo que han ido haciendo. Un equipo perfectamente reconocible. Han encontrado el juego y lo tienen. Se les ve confiados. Espero un partido muy competido".