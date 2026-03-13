Asís Martín 13 MAR 2026 - 07:39h.

Examen para Hugo Rincón ante el Athletic entre el vacío por la alargada sombra de Óscar de Marcos

El Athletic solo ha ganado en una de sus cinco visitas al Girona en LaLiga

BilbaoLALIGA EA Sports está a un partido de meterse en sus 10 ultimas jornadas, esas en las que Luis Aragonés decía que “se resuelve todo”. En esa tesitura de colocarse en el vagón correcto se miden este sábado en Montilivi el Girona FC de Míchel Sánchez y el Athletic Club de Ernesto Valverde a partir de las 14.00 horas.

El Girona solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos ante el Athletic en LaLiga

El conjunto catalán, quiere marcharse de la zona de peligro tras haber sumado tan solo dos puntos de los últimos nueve. Y es que tiene serios problemas de números, más allá de que no anda mal de sensaciones, con tan solo 28 goles a favor y 43 en contra, nada menos que un golaverage de -15 que deja poco margen para ser competitivo.

Por su parte, el Athletic rompió ante el Barça en San Mamés su buena racha de febrero que le ha hecho incrustarse de nuevo entre los equipos que aspiran a meterse en Europa, sobre todo si se consigue la quinta plaza en Champions que diese acceso al séptimo a las competiciones continentales. Preocupado por no dejar porterías a cero desde hace más de tres meses, el conjunto vasco aspira a ser más reconocible en sus prestaciones teniendo ya tan solo un partido por semana.

Hay cuatro apercibidos de sanción en el Girona: Gazzaniga, Álex Moreno, Bryan Gil y Vanat por dos en el Athletic: Aitor Paredes e Iñigo Ruiz de Galarreta

Este es el posible once de Míchel Sánchez, con el Girona FC, para la jornada 28 de LaLiga EA Sports...

Míchel recupera a Alex Moreno aunque no podrá contar este sábado con el sancionado Vitor Reis, pero además es que cuenta con un montón de futbolistas que están fuera de combate. Como es el caso del portero alemán Marc André Ter Stegen, Juan Carlos Martín, Artero, Christian Portu, Bryan Gil, Van de Beek y mantiene la duda del delantero uruguayo Christian Stuani.

Así las cosas, el posible once titular gironí estaría formado por Paulo Gazzaniga en la portería; con Hugo Rincón (lateral cedido por el Athletic Club), Francés, Blind y Arnau en línea defensiva; con Witsel y Beltrán en la sala de máquinas; por delante la tripleta conformada por Tsygankov, Lemar y Ounahi o Roca; dejando la punta para Vanat.

Y este es el posible once de Ernesto Valverde con el Athletic Club en su choque de este sábado en Montilivi...

Ernesto Valverde anda recuperando futbolistas en este tramo final de la temporada aunque no está claro que para esta jornada 28 pueda tener nuevas incorporaciones desde la enfermería de Lezama. Aparte de que Alex Rego va a estar sancionado al cumplir su ciclo de amarillas y la seria duda de Aitor Paredes, se supone que van a ser baja en Girona futbolistas como Nico Williams, Beñat Prados, Unai Egiluz, Yeray Álvarez, Unai Gómez y un Maroan Sannadi que ya ha empezado a entrenarse con el grupo.

El posible once bilbaíno estaría formado por Unai Simón en la portería; con Jesús Areso o Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en defensa; con Mikel Jauregizar e Iñigo Ruiz de Galarreta en el centro del campo; banda derecha para Iñaki Williams, que llegaría a los 500 partidos oficiales como león, junto con Oihan Sancet y Álex Berenguer; quedando la punta del ataque para Gorka Guruzeta.