Ángel Cotán 11 MAR 2026 - 08:34h.

El centrocampista estuvo en los planes de la dirección deportiva en los últimos mercados

BizkaiaEl Athletic Club regresó el pasado martes a los entrenamientos con la mirada puesta en Montilivi. Con buenas noticias en lo que a la enfermería respecta, Ernesto Valverde afronta una recta final de temporada con el claro objetivo de alcanzar puestos europeos en LALIGA EA Sports. Tras el varapalo copero, Ibaigane centra sus esfuerzos en asentar el proyecto en el viejo continente, pero sin obviar el futuro. Mikel González vuelve a por Iván Martín.

En las últimas ventanas de transferencias, el nombre del futbolista bilbaíno ha estado sobre la mesa rojiblanca. En esos planes de rejuvenecer el centro del campo, el Athletic piensa que el perfil de Iván Martín, muy dinámico sobre el terreno de juego, es el idóneo.

Hasta el momento, el Girona se ha mostrado tajante con el mediocentro y le ha cerrado la puerta de salida en varias ocasiones. De hecho, con el interés de los leones muy vivo, el club catalán consiguió renovarle hasta junio de 2028. Sin embargo, tal y como avanza El Correo, Mikel González vuelve a la carga.

Mikel González y una nueva estrategia por Iván Martín

El pasado verano, el Athletic Club acechó el fichaje de Iván Martín, pero no acabó cerrándose. Según la citada fuente, clubes y jugador mantuvieron conversaciones para su llegada a San Mamés en calidad de cedido, pero finalmente esos contactos no fructificaron y el centrocampista continuó una temporada más en Montilivi.

Con dos años más de contrato, Iván Martín está gozando de protagonismo en los esquemas de Míchel, cuyo futuro podría estar lejos del Girona la próxima campaña. La Premier League genera interés en el técnico y su salida podría llevar al centrocampista pretendido por el Athletic a forzar su situación.

Mientras tanto, la dirección deportiva que lidera Mikel González elabora una nueva estrategia de mercado para acometer esta incorporación. Fallida la propuesta de cesión, en el Athletic no se descarta invertir en el traspaso de un centrocampista en plena madurez deportiva. La cláusula de Iván Martín en el Girona oscila los veinte millones de euros, una cantidad que en Bilbao ven desorbitada. Los leones estudian trasladar una oferta muy por debajo de ese precio de salida que fija su cláusula. Comienza la partida.