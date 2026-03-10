Asís Martín 10 MAR 2026 - 13:38h.

Iñaki Williams, 500 partidos, un cristal y un avión para la historia del Athletic

Es el agente de varios jugadores de la plantilla de Ernesto Valverde

BilbaoEl navarro Félix Tainta es conocido en Bilbao al ser con el Equipo Gidot el agente de Nico Williams pero también de un buen número de futbolistas del Athletic Club como es el caso de Selton Sánchez, Oihan Sancet, Yeray Álvarez, Iñaki Williams, que puede jugar este sábado en Girona su partido 500 como león, Nico Serrano, Adama Boiro o el catalán Robert Navarro.

Este martes se ha pasado por los micrófonos de Onda Vasca donde se ha referido, en un breve repaso a la situación de alguno de sus representados, no de Nico, su pupilo, que pese al interés del FC Barcelona firmó su renovación en Ibaigane hasta 2035, quien está ahora mismo de baja y en espera de poder reincorporarse a los entrenamientos de grupo de la tropa de Ernesto Valverde en el tramo final de LALIGA.

Pero era el día de Iñaki, que es el capitán del equipo y no para de aumentar sus cifras... "Te deja asombrado, la barbaridad de partidos, minutos y goles que lleva es una locura, pero yo siempre defenderé a Iñaki. Se critica mucho al jugador para mi gusto hoy en día, no sólo a Iñaki, en el Athletic juegan todos de casa y se les critica todo, pero juegan contra trasatlánticos que sólo ponen a 2-3 jugadores de casa o menos o hasta ninguno".

Los 500 partidos de Iñaki Williams como león con el Athletic Club

"Cuando le conocí me impactó su velocidad, que es increíble, nunca había visto uno igual, tenía 14 años. Fui el primero que contactó con él pero su madre María no entendía mucho del asunto, porque Iñaki jugaba al fútbol como cualquier chaval en el barrio. Entré en la familia, necesitaban ayuda para guiarles y aquí seguimos juntos".

"Hay muchas familias que pasan penurias, que lo pasan mal, pero ven como su hijo logra un sueño que tiene, Iñaki rompió en Lezama todos los registros habidos y ahí sigue haciendo historia. Ha abierto puertas a gente de raza negra en el Athletic, es el primero que rompe todas las barreras y en plena globalización el Athletic incorpora cada vez más jugadores de raza negra. Ahora hay muchos más en Lezama, tiene otro mercado gracias a Iñaki también".

Las críticas que recibe Iñaki en toda su carrera...

"Va a ser leyenda y lo va a ser más aún, pero recibe muchas críticas, creo que se ha sido muy injusto en prensa con Iñaki, sólo se valora al futbolista y si marca goles y eso no está bien, es un chaval joven y es como cualquier persona. Es muy sencillo, supereducado y muy normal. Siempre quiere ayudar a la gente. Tiene una humanidad increíble porque lo ha pasado mal su familia y él sabe de donde viene".

"Luego muchos se suben al carro, también entre los periodistas. Hay que aguantarlo en el mundo del fútbol aunque no estés de acuerdo, pero las críticas feroces, malignas y a hacer daño nunca las pasaré" ha apuntado Tainta.