El equipo juega el sábado en Montilivi frente al Girona en la Jornada 28 de LALIGA

La sombra de Nico Williams, que acorta plazos, revoloteó San Mamés en el Athletic-Barça

BilbaoDespués de que el Athletic Club confirmase este lunes que no hay lesión grave de Unai Gómez, aunque el todoterreno de Bermeo sí sufre "una contusión ósea" en la rodilla, el conjunto rojiblanco ha regresado este martes a los entrenamientos con una nueva presencia, la de Maroan Sannadi. Ernesto Valverde les dio a sus chicos dos días libres para comenzar a preparar desde hoy en Lezama el partido de la jornada 28 de LALIGA que se disputará este sábado, en el estadio de Montilivi a las 14.00h., ante el Girona de Míchel.

Y es que el calendario final de once encuentros (5 en San Mamés y 6 fuera de Bilbao) viene complicado para rematar las opciones europeas del Athletic. La enfermería no da tregua, pero a ver si devuelve al menos a algún jugador al cuerpo técnico, como es el caso del babazorro Maroan.

Maroan se acerca a su retorno en un curso con un Guruzeta demasiado solo

Será baja el fin de semana Alex Rego, que vio su quinta amarilla del curso ante el Barça y no podrá jugar en Girona por sanción, mientras que Nico Williams, Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados están descartados por lesión y Yeray Álvarez aún sigue suspendido hasta abril. Además, habrá que ver cómo avanzan Aitor Paredes y el propio Unai Gómez durante los próximos días, pues de momento ambos tienen el cartel de dudas.

De momento, por lo visto este martes en la sesión de trabajo en Lezama, la buena noticia es que Maroan (al que el fin de semana se vio de visita por Lasesarre) ya ha trabajado con el grupo cuatro meses después de tener que intervenirse en el menisco de su rodilla. Ahora queda la puesta a punto y veremos cuándo puede entrar en una lista de convocados.

Además, Unai Gómez y Nico Williams no se han entrenado, lo que les aleja de Girona en tanto que el centrocampista Beñat Prados sigue ejercitándose al margen del grupo y ni siquiera hay una fecha para su vuelta al grupo.

La lesión no tan 'gorda' de Unai Gómez, una buena salvada para el Athletic Club

A la espera de novedades, Unai ha evitado una lesión importante y no tiene afectados los ligamentos. De momento, seguirá trabajando durante los próximos días y queda "pendiente de evolución", pero ni siquiera está del todo descartado para el duelo del próximo sábado ante el Girona en Montilivi. Todo dependerá de cómo avance y responda su rodilla a lo largo de la semana.