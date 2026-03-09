El calendario da margen, pero coge curvas para un Athletic muy exigido por el reto europeo

Un poco de memoria (y respeto) con Ernesto Valverde

Quedan 11 jornadas para acabar LALIGA y el sueño europeo está lejano

BilbaoMientras en el entorno rojiblanco se valora ese espíritu de reacción del Athletic Club frente al líder, el FC Barcelona de Lamine Yamal, el pasado sábado en San Mamés, con una derrota ajustada que obligó a Hansi Flick a tirar de toda su artillería, la tropa de Ernesto Valverde disfruta de dos días de descanso antes de encarar el último tercio del campeonato de LaLiga EA Sports 2025-26.

Los leones regresarán este martes al trabajo en las instalaciones de Lezama con la vista puesta en el siguiente envite, la visita al Girona de Míchel el próximo sábado (14.00h.) en el estadio de Montilivi. Quedan once jornadas (33 puntos) por delante y no cabe ahorrarse esfuerzos y, ya que no se dejan las porterías a cero, sí cabe buscar un mayor nivel de acierto en ataque (Guruzeta, Berenguer, Oihan Sancet, los hermanos Williams) para intentar coronar el reto continental.

No está nada fácil para el Athletic Club regresar a Europa este verano

Un punto de los seis últimos (Rayo y Barça) pone de nuevo al Athletic en la tesitura de ir pronto a por esos 42 puntos que pedía el presidente Jon Uriarte en la sala de prensa de la catedral y lo cierto es que ahora, sin Champions ni Copa del rey, las semanas van a ser más llevaderas con todo el tiempo para preparar un único partido, pero a su vez el calendario empieza a coger rampas importantes para los bilbaínos.

En espera de si hay cinco clasificados de LaLiga para la Champions y el octavo iría a Europa, al Athletic le quedan 5 partidos en San Mamés y 6 fuera de casa

De hecho, probablemente el conjunto gironí sea ahora mismo el contrincante a priori más asequible, pero luego llega a Bilbao el Real Betis -situado en la quinta plaza- o un Getafe de José Bordalás que sigue haciendo maravillas y ya ha igualado a 35 puntos a los vizcaínos en la tabla clasificatoria.

A los azulones le sigue el Villarreal CF de Marcelino García Toral que es cuarto empatado con el tercero, un CA Osasuna que vuelve a mirar a Europa con 34 puntos y el Atlético de Madrid, tercero y finalista de la copa tras apear al FC Barcelona en las semifinales.

Es momento de recuperar fuerzas para ejercer una presión alta tan solvente como la mostrada ante los blaugranas, de intentar afinar el punto de forma de jugadores importantes (vuelta de Maroan Sannadi) y, sobre todo, de ver si por fin regresa una versión más o menos decente de Nico Williams para acabar la temporada de la mejor manera posible.

Veremos si con el equipo por tercer año consecutivo en Europa, lo que no va a ser sencillo si hacen falta al menos 20 puntos más a partir de ahora, y, seguramente, firmar una brillante salida de Ernesto Valverde en su décima temporada.