Athletic 2026, del fútbol Rock & Roll a la balada triste de los 42 puntos

Jesús Barrientos describe el complicado momento que vive el entrenador del Athletic

Ni memoria, ni paciencia. Valores que ya no existen. Esta es la realidad del mundo del fútbol en la que nos movemos, el fútbol actual te examina cada domingo, o en su caso, citemos el de Ernesto Valverde, cada miércoles-domingo. De nada sirve lo que hayas conseguido 6 meses antes, un año antes, y ya no digamos 2 años antes.

De nada sirve la historia, ni los títulos obtenidos, ni la Gabarra Athletic... la cruda realidad es que la trituradora del fútbol no tiene compasión. Tampoco en Bilbao, aunque para tantas cosas presumamos de “ser diferentes” y "Unique in the World".

No quiero yo hacer un alegato en defensa de Ernesto Valverde, faltaría más, de eso se encarga él solito, pero sí me gustaría poner en valor su figura desde estas breves líneas en ElDesmarque. Me parece apropiado en estos momentos de zozobra y de malestar general y cuando todas las miradas y las críticas están puestas en su persona.

Yo también soy de los que pienso que este proyecto actual del Athletic Club está finiquitado, pero mi pregunta es,… ¿de verdad Ernesto Valverde es el único culpable de esta situación?

¿Y cuál es la parte que les toca a los jugadores, los verdaderos protagonistas de esta película, o cuál es la parte que le toca al Director de Fútbol Mikel González con los fichajes, las cesiones, esos contratos vitalicios y megamillonarios?

Y sigo… Cuál es la parte que les toca al presidente Jon Uriarte y a su junta directiva, cuando han delegado toda la información referente al Club en las espaldas del entrenador.

Esto no es tan fácil como algunos piensan, saber manejar egos de jóvenes multimillonarios, lidiar con la prensa, negociar con los representantes… No es fácil, ni tampoco lo es ni lo será nunca acertar siempre o incluso mucho.

Siendo consciente de que el futuro seguramente no siga en sus manos, no estaría de más tener al menos un poco de memoria con Don Ernesto Valverde Tejedor, Ciudadano Ilustre de Bilbao.

Aupa Athletic!

.- Por Jesús Barrientos, Entrenador de fútbol y contertulio de Telebilbao