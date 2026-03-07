Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 23:19h.

Vivian cree que no merecieron perder ante el Barça

Uno por uno del Athletic con el Barça en San Mamés: Vivian enorme, bien Berenguer y Vesga da la razón a Valverde

El Athletic Club ha caído derrotado este sábado por 0-1 ante el Barcelona en un partido con ocasiones para ambos equipos en el que los de Ernesto Valverde mostraron un mayor ritmo que en otros encuentros pero volvió a faltar el gol. Esto lo identificó Dani Vivian en la entrevista tras el partido en Movistar+ a pie de campo y también reconoció sentirse "un poco perjudicados" por el arbitraje de Munuera Montero, que se llevó una pitada histórica de San Mamés.

Dani Vivian, sobre el Athletic-Barcelona

Sensaciones tras el partido: "Sensación muy mala, muy mala. Creo que hemos sido mejores y desde luego no hemos merecido perder. Pero bueno, lo importante hay siempre que sacar algo positivo y es cómo ha estado el equipo durante todo el partido".

Ritmo e intensidad del Athletic como el de la 24/25: "Sí, puede ser. Hoy era un día duro contra el rival más difícil de la categoría. Veníamos de una derrota muy dura y el equipo ya hemos visto todos cómo ha estado. Es una pena que no hayamos conseguido la victoria porque creo que hemos trabajado para ello".

Falta de contundencia, una vez más: "Al final somos un equipo que puede ser que, no sé si diría arriesgar, pero sí que hacemos una presión muy alta y, si no acabamos esas jugadas, acabamos desgastándonos mucho. No estamos teniendo la suerte que igual merecemos de cara a gol".

Ruptura de la racha y objetivo en el tramo final de LALIGA: "Las cosas vienen como vienen. Cuanto antes te pongas a ello, mejor. Creo que hoy hemos demostrado por lo que vamos a luchar, lo que somos y esta derrota no nos va a hacer venirnos abajo".

Tarjeta a Vivian y pitadón a Munuera Montero: "Quizá nos hemos visto un poco perjudicados en algunas acciones pero siempre todo recae en nosotros, los jugadores".

Cómo está Unai Gómez: "Le han hecho pruebas y han dicho que igual no es la lesión dura de rodilla pero sí que estaba bastante afectado".