Ernesto Valverde suma otra baja en el Athletic junto a la de Unai Gómez y ya son ocho

Rego se perderá el Girona-Athletic de la próxima jornada

Uno por uno del Athletic con el Barça en San Mamés: Vivian enorme, bien Berenguer y Vesga da la razón a Valverde

El Athletic Club no gana para disgustos en el capítulo de bajas y, a los seis ausentes de cara al partido de este sábado ante el Barça, ha sumado dos más. En San Mamés, además de la escalofriante lesión de Unai Gómez, Alejandro Rego vio su quinta tarjeta amarilla de la temporada y Ernesto Valverde no podrá contar con él en el próximo partido del equipo zurigorri.

El centrocampista bilbaíno vio su quinta cartulina en LALIGA EA Sports en esta 25/26 apenas en los últimos 10 partidos del torneo, sumándola a las que recibió contra el Real Madrid, el Espanyol, el Levante y el Real Oviedo. En el minuto 50 de partido, el 30 rojiblanco pisó por detrás a Dani Olmo y Munuera Montero no le perdonó.

Una tarjeta amarilla que finalmente se quedó ahí a pesar de que Pizarro Gómez llamó a Munuera desde el VAR dada la zona en la que Rego pisó a Dani Olmo. Sin embargo, el criterio del colegiado de campo se mantuvo al entender que el pisotón en el talón se produjo de manera fortuita, aunque el futbolista del Athletic tuvo que medirse en jugadas posteriores para no ver la segunda cartulina que le hubiese costado la expulsión.

Alejandro Rego, la octava baja para Valverde en el Athletic

Con esta quinta amarilla y la sanción que acarrea, Ernesto Valverde no podrá contar con Alejandro Rego para el Girona-Athletic del próximo sábado en Montilivi. Allí parece complicado que pueda estar Unai Gómez tras el enorme susto que dio con su lesión de rodilla y, a pesar de que el canterano pudo sentarse en el banquillo de San Mamés en la segunda mitad, se suma a la lista de ausentes.

En el partido ante el Barça, el técnico cacereño ya contó con seis ausencias entre las que hay que contar con la de Yeray Álvarez por su suspensión. Aitor Paredes se sumó por el golpe sufrido en el derbi copero a las ausencias ya conocidas de Unai Egiluz, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Nico Williams, con el central bilbaíno como el único con posibilidades de regresar.