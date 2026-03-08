Uno por uno del Athletic con el Barça en San Mamés: Vivian enorme, bien Berenguer y Vesga da la razón a Valverde

El Athletic ha jugado y perdido el Clásico ante el Barça de este sábado en San Mamés sin apenas descanso tras la Copa

BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde, tras caer en Anoeta en la semifinal de Copa, ha tenido que llegar sin aliento al duelo contra el líder, el FC Barcelona de Hansi Flick, que también venía de ser eliminado por el Atlético de Madrid pero que se ha llevado los 3 puntos de Bilbao.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas de ese encuentro clásico en San Mamés que terminaba con un marcador de (0-1) con el gol de Lamine Yamal.

Borja Conde

Derrota inmerecida del Athletic en San Mamés ante un FC Barcelona que pasó muchos más apuros de los deseados y que solo pudo decidir por un golazo de Lamal de modo aislado. Eso y la falta de puntería de los leones, unido a las malas decisiones y la precipitación en los metros finales, que impidieron que los leones al menos, sumaran un punto. Los rojiblancos, con una alineación con muchas piernas frescas, planteó un partido físico, de mucha presión y de salida en velocidad.

Y no le estaba saliendo mal la jugada, pero la lesión de Unai Gómez, que había salido titular por banda izquierda cambió los planes. Esperemos que no sea nada, aunque tenía mala pinta la rodilla del bermeotarra. En el centro, Selton intentó buscar las combinaciones en profundidad pero todavía le faltan partidos en primera para saber que cada balón es único y hay que pelear como si te fuera la vida en ello. Y si tienes una oportunidad, hay que rematar como si fuera una final de la Champions. Ese es su debe… no lo hizo mal, pero fue sustituido al descanso por Sancet, quien intentó liderar el ataque zurigorri.

Con el transcurso de los minutos, el Athletic iba imponiéndose en el centro, poniendo en apuros al Barça, aunque malogrado en los metros finales por malos pases o finalizaciones pobres. Y cuando parecía que iba a sufrir un golpe letal, apareció Negreira. Perdón, digo Munuera. En una acción en velocidad de iñaki Williams a un balón al espacio, fue derribado por detrás por Cubarsi, siendo último hombre. Roja muy clara, que no fue ni consultada al VAR. Solo amarilla, para vergüenza del fútbol. La podredumbre que rodea al estamento arbitral es alucinante.

Y acto seguido, metió el delantero de moda un golazo al ángulo contrario, acompañado de esa fortuna que tienen los privilegiados tocados por una varita, que el rebote en la escuadra la metió hacia adentro. A partir de ahí siguió el espectáculo Munuera, con un festival de silbato destinado a impedir que los Laporta boys se dejaran algún punto, con faltas y tarjetas incomprensibles, permitiese todo tipo de perdidas de tiempo en el descuento sin siquiera amonestar ni alargar. La tuvo Navarro en un remate cruzado pero se fue fuera.

Una pena, pero hemos visto a un Athletic con mucha intensidad y presión, que ya nos hubiera gustado ver en la semifinal de copa en Anoeta, porque otro gallo hubiera cantado. O no, pero al menos, nos hubiera hecho sentirnos orgullosos como hoy. Lo dimos todo, pero no fue suficiente.

Potxolo Artaburuak

El Athletic juega como nunca y pierde como siempre contra el Barcelona. No ha podido ser. El Athletic se va de vacío tras un buen partido en el que ha mostrado una mejorada imagen en San Mamés, con intensidad y juego, aunque adoleciendo del síndrome de Estocolmo en el área rival.

La calidad es la que ha mandado y una llegada clara del Barcelona ha decantado la balanza para el lado blaugrana. No se puede perdonar lo que perdona el Athletic, porque se acaba pagando caro, pues este Athletic cuando juega mal, obtiene el castigo en el marcador, pero cuando juega bien, tampoco obtiene recompensa.

Si a esto le sumamos unas decisiones arbitrales tendenciosamente arbitrarias, pues el coctel perfecto para otra debacle en el marcador.

Una duda me corroe tras ver este partido; ¿Qué hubiera sido del partido de semifinales de copa, si hubiéramos jugado con solo un 10% de la intensidad del partido contra el FC Barcelona? Seguro que otro gallo hubiera cantado.

Carmelo Rodrigo

Derrota en la Catedral frente al Barça. Previsible ante el líder de la categoría, más esta noche en absoluto merecida. La única diferencia hoy entre uno y otro equipo es que ellos tienen jugadores como Yamal, y nosotros no.

Partido de menos a más, con un Athletic temeroso en los primeros minutos, pero que ha ido remontando, creyendo en sí mismo, hasta el punto de firmar un gran encuentro y gozar de variadas y buenas ocasiones, pero una vez más con el punto de mira desviado.

A destacar por el lado rojiblanco el esfuerzo de todos, con especial mención los de Gorosabel, Vivian, Berenguer y Robert Navarro. En el lado negativo obviamente el resultado, y la constatación de que a Selton le faltan muchos kilómetros para jugar en Primera: vaguete, sin presionar, sin temple para decidir... Una pena.

Borja Osorio

Una genialidad de Yamal derrota a un buen Athletic, la ineficacia ante portería penaliza a los Leones que hoy no han merecido la derrota, tanto en el primer tiempo como en el segundo han tenido ocasiones para adelantarse en el marcador, pero la inoperancia en el remate y la precipitación en otras jugadas no llevan a buen puerto el trabajo del equipo.

En defensa se ha planteado un partido muy serio y firme, destacando los centrales y en el centro del campo Jaure ha estado omnipresente en la recuperación y arriba Iñaki Williams ha estado combativo, destacar ya en el segundo tiempo una jugada que se quedaba solo y Cubarsí le ha hecho falta cuando se quedaba solo, el árbitro, se ha hecho el loco, en la línea de todo el partido, ya que ha realizado un arbitraje sibilino y de lado del equipo que pagaba al jefe de los árbitros, otro jeta más.

El Barcelona que ha jugado al tran tran, se ha llevado un botín excesivo, gracias al golazo de Lamine, que ha puesto un balón donde crecen las telarañas, a partir del gol ha sido un quiero y no puedo y por si acaso Munuera cortaba cualquier atisbo de ataque rojiblanco, la nota más negativa y triste, la lesión de Unai Gómez, que tiene mala pinta , ánimo león! Hoy nada que reprochar al equipo. A pensar en Girona.

Mikel Bizar

Partido bastante serio de Athletic, entre un Barça, que no sé si ha jugado a medio gas, o si la presión del Athletic le ha hecho no jugar a cómo nos tiene acostumbrados .

Ya lo veíamos nada más comenzar el encuentro, a los 35 segundos , primera ocasión de peligro de los nuestros que acababa en el larguero. Y esa fue tónica general del primer tiempo. Ellos la tocaban, pero no llegaron con peligro la portería de Simón hasta prácticamente la última jugada del primer tiempo.. En el segundo salía Pedri y el fútbol cambiaba. Aun así, las ocasiones seguían siendo nuestras.

Al igual que en partidos anteriores nos empeñábamos en no chutar a gol, y así es muy difícil ganar un partido. Resbalón de Adama, espacios para Lamine, que qué marca un golazo de esos que te dejan cara tonto. Aún así no bajamos los brazos y tuvimos otro par de ellas. El Barça terminó pidiendo la hora. Los doscientos aficionados del Barça desplazados se disfrazaron de Jota Jordi cantando oles en el 94.

Una afición que nos cantó aquel año “a segunda”, los que pusieron los aspersores cuando ganamos la supercopa, y los que no se quedaron a ver cómo levantábamos la copa en la Cartuja. Y aún algunos me preguntan por qué no nos caen bien… aun así, feliçitats a mis amics catalans que también los hay buena gente.

Deme Eguia

La ficticia final de consolación de Copa que hemos jugado contra el Barça, la hemos perdido, con nuestros jugadores más reconocibles como del Athletic, porque hoy el espíritu de lucha se ha visto en el césped, aunque enfrente se tenia un gran equipo, con jugadores de mucha calidad.

Si es verdad que se ha perdido por una genialidad de Lamine, pero todo el Barça destila calidad y el Athletic se veía inferior, pero mostraba la casta que nos faltó en la semifinal que se jugó en Anoeta.

Pienso que hemos tenido ocasiones para poder haber conseguido un resultado mejor, pero este equipo le cuesta meter gol y algunos jugadores andan escasos de gasolina y de calidad.

Poco más podemos decir del encuentro, porque si hay que ensalzar el esfuerzo y el buen hacer de varios jugadores, me vería obligado a criticar a aquellos que su condición física o técnica no es buena.

Hacer un recordatorio a Unai Gómez y decirle que deseó que se recupere de la lesión que ha tenido, la cual en el campo ha parecido grave. Mucho ánimo Unai.

Voy a pasar al colectivo arbitral, el cual sigo pensando que la IA debiera reemplazarlos, salvo que quiten el VOR y los líneas vuelvan a ser linieres y los árbitros de campo vuelvan a ser quienes decidan sobre el juego y solo pidan ayuda a otro árbitro que esté en otro espacio, cuando lo requiera el árbitro principal.

El arbitraje de Munuera Montero, para mí uno de los mejores árbitros del colectivo, me ha decepcionado pues ha vuelto a ser sibilino y se ha decantado por el equipo poderoso.

Quien haya decidido dentro del CTA, que un agarrón o un empujón con brazos extendidos, no es falta es un idiota, IDIOTA con mayúsculas, y quien permite que el saque de córner se ejecute sin estar el balón dentro del cuadrante, es querer poner una impronta de engreído, porque no tiene sentido, ¿pues donde se ponen los 9,15 de distancia?

El juego del Athletic ha sido inconexo iban a ráfagas pero han mantenido la ilusión y esperanza en la grada durante muchos minutos y eso es por lo que voy yo a San Mamés, creyendo y esperando que el Athletic va a ganar, de hay la exigencia a los jugadores de que nos tienen que trasmitir ilusión y esperanza de poder ganar a cualquier rival.

Gorka Bizar

Excesivo premio para un Barça que, si no fuera por que tenemos el punto de mira en el lado contrario que Lamine Yamal, podría no haber puntuado en La Catedral ante un buen Athletic que ha peleado y estado a la altura, cosa que echábamos de menos.

Un arbitro poco valiente que no se ha atrevido a expulsar a Cubarsí cuando como último defensor zancadilleaba a Iñaki que se iba en velocidad hacia portería, y que además ha pitado siempre a favor del equipo culé tampoco ha estado a la altura. Derrota previsible que duele por injusta.