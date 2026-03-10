Asís Martín 10 MAR 2026 - 10:29h.

El internacional por Ghana cumplirá 500 partidos oficiales ante el Girona en Montilivi

BilbaoQué lejos queda ya el momento en el que Iñaki Williams Arthuer (Bilbao, 15-06-1994) debutó con el primer equipo del Athletic Club, allá por el 6 de diciembre del año 2014 en un encuentro liguero frente al Córdoba en San Mamés, casualmente a las órdenes de Ernesto Valverde.

El mismo técnico con el que el hermano mayor de Nico Williams y aita de Niko, tendrá la oportunidad de disputar este próximo sábado frente al Girona de Míchel (a las 14.00 horas) su partido oficial 500 con el Athletic Club y, tras superar a Piru Gainza, pasar a convertirse así en el octavo futbolista que alcanza el medio millar de encuentros en la historia del club rojiblanco. Un capitán de discursos épicos.

Iñaki Williams ha conseguido romper moldes, ganarse el cariño de la afición y ser un icono del Athletic del Siglo XXI

Iñaki Williams dejará para el recuerdo sus goles, su cristal y el avión más seguido ese día del mundo

Dentro de las múltiples anécdotas que acompañan a Iñaki destaca por ejemplo el hecho de que jugó durante dos años sin saber que tenía un trozo de cristal de dos centímetros incrustado en la planta del pie izquierdo, según desveló Valverde en su día.

Iñaki se quejaba de dolores en la zona de la cicatriz desde hacía unos meses, por lo que comenzó a recibir tratamiento, pero no fue hasta después de hacerle una resonancia cuando se descubrió la insólita causa del malestar que tenía.

Y para el corazón zurigorri quedará en letras mayúsculas su cansado viaje en un avión de línea y otro privado recién aterrizado de jugar con Ghana la Copa África 12 horas antes. Fue un día de locos, pero pudo llegar al decisivo choque de cuartos de final de la Copa ante el FC Barcelona tras coger dos vuelos: uno regular desde la ciudad costamarfileña de Abiyán hasta París, de más de ocho horas y media y una distancia de más de 5.000 kilómetros, y otro privado —por el que el club pagó 6.000 euros— desde el aeropuerto Charles de Gaulle hasta Bilbao de otras casi dos horas y más de 700 kilómetros.

Más de 4.000 personas siguieron en directo el viaje de Williams, convirtiéndolo en el vuelo más seguido del mundo por Flightradar... e Iñaki lo validó al anotar el 3-2 a los culés. "Parece que estaba escrito, que llegase y que acabase el partido como ha acabado" dijo Iñaki Williams al meter al equipo en las semifinales.

Los números que asfaltan una carrera de superación en el Athletic Club

Antes que el actual capitán lograron ese hito de los 500 partidos José Ángel Iribar (614), Oscar de Marcos (573), Iker Muniain (560), Txetxu Rojo (541), Joseba Etxeberria (514), Andoni Iraola (510) y Markel Susaeta (507). A estos dos últimos podría alcanzarlos el mayor de los Williams al final de esta temporada si juega los once encuentros ligueros que restan para concluir el campeonato.

En estas doce temporadas, el delantero bilbaíno, la 'Pantera negra', ha jugado 396 partidos de Liga, 52 de Copa del Rey, 3 de Liga de Campeones, 42 de Liga Europa y 6 de Supercopa en los que ha marcado 114 goles.

Una cifra que le coloca en la 19ª posición de ese ránking histórico del Athletic a dos tantos de los 116 que marcaron Rafa Iriondo y Julen Guerrero y a cuatro de los 118 de Carlos Ruiz, Manu Sarabia y Fernando Llorente.