10 MAR 2026

Existe una alta expectación por ver a Hugo Rincón, lateral cedido en el Girona esta temporada

BilbaoEl golpetazo en la mesa de Ernesto Valverde al colocar al central internacional y campeón de Europa Daniel Vivian como lateral derecho titular ante la Real Sociedad en todo un partido de vuelta de unas semifinales de la Copa del rey fue todo un shock para el entorno del Athletic Club. Un verdadero toque de atención a los tres inquilinos del lateral derecho del conjunto de San Mamés que no han terminado de convencer al técnico y a los aficionados como sustitutos inequívocos del legendario Óscar de Marcos.

La sombra del carrilero de Laguardia es gigante en muchos aspectos, pero hasta su tramo final nadie discutía que la banda derecha contaba siempre con su poderío físico y experiencia, al igual que antes tuvo la sabiduría e inteligencia de Andoni Iraola.

Hugo Rincón, de 22 años y contrato hasta 2028, ha sumado dos cesiones consecutivas: en el CD Mirandés (segunda) y en el Girona (primera)

El vaivén del lateral derecho del Athletic Club

En esta temporada, Jesús Areso, fichado del CA Osasuna por 12 millones de euros tras dos temporadas espectaculares como rojillo en una defensa de cinco integrantes, Andoni Gorosabel, el siempre cumplidor jugador de Arrasate, y el multiusos de Deusto Iñigo Lekue, se han ido repartiendo minutos y titularidades sin convencer al 100% al cuerpo técnico.

En esa coyuntura, el Athletic visita este sábado, a las 14.00 horas, al Girona de Míchel en el estadio de Montilivi. Allí les espera un joven navarro cedido por el Athletic que viene también pujando fuerte y que va a ser una verdadera competencia cuando, al acabar su cesión esta temporada, regrese a Lezama a pelear por ese puesto del carril del dos.

Serán muchos los ojos puestos encima del navarro de Valtierra, del que en su momento, su entrenador en el Bilbao Athletic, Patxi Salinas, dijo que veía “claramente jugando en el primer equipo, lo tiene todo, no hay más que verle correr, si es que es hasta guapo”.

Hugo Rincón coge auge ante la indefinición del sustituto de De Marcos

Es cierto que siempre se destaca y echa de menos al que no está, pero con Míchel le están yendo muy bien las cosas. Lo ha jugado prácticamente todo, tanto en liga como en la copa, y su exuberancia física destaca al igual que también, como suele pasar en estos casos, sus carencias en materia defensiva.

En lo que va de LaLiga EA SPORTS, Hugo Rincón ha participado en 24 de los 27 partidos disputados por el equipo catalán y ha sido titular en 16 de ellos con otras 8 suplencias. En total acumula 1.442 minutos de juego, pero en pocos habrá tenido tantos ojos encima como los que dispute este sábado ante el Athletic en Montilivi.