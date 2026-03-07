Ángel Cotán 07 MAR 2026 - 18:14h.

BarcelonaEl Girona sumó un punto en el Ciutat de València tras disfrutar de una superioridad numérica en la última media hora del encuentro. Míchel no dudó en señalar a varios titulares que rindieron a muy bajo nivel y mejoró a los suyos con las entradas capitales de Joel Roca y Alejandro Francés. Un punto que puede saber a poco tras una oportunidad final de Vitor Reis.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Girona ante el Levante UD y ponemos nota a su partido.

Paulo Gazzaniga (5,5): Concentrado en el buen inicio granota. Espí le remató a bocajarro. Pese al gol, realizó varias intervenciones de mérito.

Hugo Rincón (3): Muy exigido ante un intenso Paco Cortés. Y condicionado por una cartulina amarilla antes de la primera media hora de juego. Superado esta tarde.

Vitor Reis (6): Mejor que su compañero en el eje de la zaga, aunque tuvo poco trabajo en la segunda mitad. Tuvo la victoria en un remate claro de cabeza.

Daley Blind (4): Poco atento ante Espí en el tanto que inauguró el marcador del Ciutat.

Arnau Martínez (6): Dejó acciones defensivas de un nivel muy alto. Sacrificado por Míchel para aprovechar la superioridad numérica con un cambio ofensivo. Cumplió.

Fran Beltrán (4,5): No pudo imponer su fútbol en el partido. Puede dar más.

Axel Witsel (3,5): Pase fácil al compañero libre que no bastó para romper la defensa granota. Acabó de delantero sin acierto. Imperdonable ocasión errada.

Thomas Lemar (3,5): Jugó a otro ritmo, concretamente mucho más lento que el resto de compañeros. Mal partido del francés.

V. Tsygankov (4,5): Desaparecido por momentos. Un jugador de su jerarquía debe ofrecer mucho más.

C. Echeverri (1): A chispazos y sin sacar mucho provecho de ellos. Blandísimo en la acción del 1-0, muy señalado con el cambio de Míchel. No está.

V. Vanat (4,5): Muy poco peso hasta el descanso. Tras la reanudación, y cuando peor pintaba el encuentro, provocó una expulsión rival.

Los cambios de Míchel Sánchez en el Girona

Joel Roca (8): Aportó frescura por banda a su equipo y amenazó desde el regate. Incisivo.

Alejandro Francés (7): Salió al campo con atrevimiento y sirviendo centros de peligro. Rozó el gol con un buen cabezazo.

Ounahi (5): Mejoró el juego interior de su equipo.

Abel Ruiz (4): No elevó el nivel ofensivo de su equipo.

Iván Martín (4): Poca influencia.