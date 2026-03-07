Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 16:28h.

Tarde negra para Jan Virgili en El Sadar

Uno por uno del Mallorca ante Osasuna: un claro sobresaliente y dos suspensos en El Sadar

El RCD Mallorca terminó igualando el partido ante Osasuna por 2-2 a pesar de arrancar con un doblete de Vedat Muriqi en un encuentro en el que los bermellones, al igual que sucedió con los locales, terminaron con 10 futbolistas sobre el campo. Jan Virgili, que había sido suplente por sorpresa en el debut de Martín Demichelis, vio una roja directa a los pocos minutos de entrar al campo que dejó una imagen de frustración en el joven jugador.

El técnico argentino se estrenó en el banquillo bermellón con un esquema habitual al usado por Jagoba Arrasate aunque sí introdujo una sorpresa en el ataque con la suplencia del ex del Barcelona para que Pablo Torre fortaleciese el centro del campo. La retransmisión televisiva enfocó en varias ocasiones durante la primera mitad a un futbolista que, junto a Vedat Muriqi, estaba siendo el mejor de los suyos en los dos primeros tercios del campeonato.

El partido se puso de cara para el Mallorca con el primer tanto de Muriqi tras un fallo de Sergio Herrera y, tras el doblete del futbolista kosovar, Demichelis tiró de Jan Virgili. El jugador de Vilassar de Mar entró en el minuto 63 para tratar de desequilibrar a la defensa de Osasuna cuando el Mallorca dio un paso atrás pero apenas pudo aguantar 10 minutos sobre el campo.

La roja de Jan Virgili a los 10 minutos de entrar al Osasuna-Mallorca

Después de una gran jugada personal con hasta tres recortes en el área que Catena impidió que llegara a gol, llegó la jugada que cambiaría el partido. Raúl Moro tomó la pelota para lanzar una contra y Virgili se lanzó abajo para zancadillearle en una entrada en la que, pese a no ir con dureza, no tenía ninguna intención de tocar el balón.

Hernández Hernández no se lo pensó y le sacó la roja directa al futbolista catalán, que no se podía creer que viera su primera expulsión en la máxima categoría por esta acción. Intentó por una y otra vez pedirle explicaciones al colegiado canario pero este hizo caso omiso y terminó marchándose muy frustrado a vestuarios por una jugada que, pese a que Osasuna también se quedó con 10 por la roja a Raúl García de Haro, le terminaría costando la victoria a los suyos.