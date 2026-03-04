Todo lo que debe cambiar Martín Demichelis para que el Mallorca logre la salvación

Alberto Cercós García 04 MAR 2026 - 12:46h.

Martín Demichelis ya está al frente del Mallorca y tiene varias misiones: recuperar a jugadores clave y cerrar la sangría de goles

Quien no arriesga no gana, debe pensar Pablo Ortells

Martín Demichelis cogió hace pocos días las riendas de un Mallorca en horas bajas. Como si de una nueva apuesta personal de Pablo Ortells se tratara, el técnico argentino hará con el club balear su debut en los banquillos en España. Una oportunidad única en la que, con el contexto del equipo, solo puede ganar. La tarea de Demichelis es complicada. No solo tiene que recuperar a una plantilla que, pieza por pieza, tiene un alto nivel; sino que tiene la obligación de salvar a un equipo que se encuentra en caída libre. La última derrota ante la Real Sociedad hace que el Mallorca encadene cuatro jornadas seguidas sin sumar. Eso lo deja en puestos de descensos, a dos del Elche. La situación es crítica y el calendario no perdona. Demichelis debutará el sábado en Pamplona y por delante tendrá 11 finales más a vida o muerte.

Demichelis, nada más llegar, intentó quitarle hierro al asunto. Pese a la delicada situación del Mallorca, el tiempo que queda hasta que finalice la temporada es una baza importante a tener en cuenta. Son tres meses de Liga, 12 partidos y más de 30 puntos en juego. El argentino, al frente de los entrenamientos esta semana, tiene mucho trabajo por delante. El primero y el más importante, el de cerrar la sangría de goles encajados. Con 42, el Mallorca es el segundo equipo que más goles recibe en Primera División. Un dato que a Demichelis no le gusta en absoluto, menos aún teniendo en cuenta el nivel que hay en la zaga balear: Antonio Raíllo, Martin Valjent, Leo Román, etc. "Somos el segundo equipo más goleado y hay que empezar a construir desde ahí, ser un equipo sólido. La primera cosa que hay que corregir es la solidez", apuntaba el propio Demichelis en su presentación.

De recuperar a jugadores, a cerrar la sangría

La solidez defensiva pasa por ver cómo Raíllo y Valjent recuperan su mejor nivel. Pero no solo ellos deben reencontrarse en el terreno de juego. Hay muchos jugadores que con Jagoba Arrasate no han rendido tal y como se espera. Además de los dos centrales, el rendimiento de otros como Johan Mojica, Pablo Maffeo, Pablo Torre, Sergi Darder o Mateo Joseph es muy deficiente. Se espera más de ellos y Demichelis debe ser capaz de hacerles recapacitar. El argentino necesita a cada uno de ellos y su segunda tarea será esa.

Tras recuperar la solidez defensiva y a jugadores claves, el punto final será claro: rentabilizar los goles de Vedat Muriqi. El kosovar suma 16 goles (solo superado en Liga por Kylian Mbappé) y ese acierto de cara a portería no se ve reflejado en la clasificación. Tener un equipo sólido hará, automáticamente, que los goles de Muriqi tengan mucho más valor. Y no solo eso, Demichelis debe intentar enchufar a más jugadores de ataque para que no sea solo Muriqi el encargado de marcar. Los mencionados Darder, Joseph o Torren deben dar un paso adelante; así como Jan Virgili o Takuma Asano.

Las 12 finales que tiene el Mallorca de Demichelis

Para lograr todo ello, Demichelis tiene 12 finales. Cada uno de los partidos que disputará el Mallorca hasta final de temporada se debe encarar como si de una final se tratara. Y todo empieza en Pamplona, ante Osasuna. Tarea nada sencilla para un Mallorca que lejos de cara tiene unos números muy deficiente: es el segundo peor equipo de la categoría como visitante, con solo 5 puntos sumados.

Tras ese debut de Demichelis, el Mallorca recibirá al Espanyol en Son Moix y terminará el mes de marzo visitando Elche. Abril será de vital importancia para los intereses bermellones al tener hasta tres partidos en casa: Real Madrid, Rayo Vallecano y Valencia. Eso hará que el final de curso sea aún más complicado: dos partidos en casa en las últimas seis fechas.