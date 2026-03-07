Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 16:04h.

Así jugaron los hombres de Alessio Lisci

Uno por uno del Mallorca ante Osasuna: un claro sobresaliente y dos suspensos en El Sadar

El CA Osasuna igualó 2-2 ante el Mallorca en un encuentro en el que los locales tardaron en reaccionar y se vieron superados en un inicio por los de Martín Demichelis. Los dos goles visitantes fueron obra de Vedat Muriqi, uno de ellos tras un grave error de Sergio Herrera, y Kike Barja redujo distancias cerca del final hasta el tanto del empate de Ante Budimir, que estuvo cerca de conseguir el 3-2.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS.

Sergio Herrera [3]: Cometió un grave error en una salida del área al regalarle el balón a Muriqi para el 0-1 del Mallorca. Dejó una buena parada posterior a un remate de Pablo Torre pero terminaría encajando un segundo tanto por parte del kosovar.

Valentin Rosier [6]: Tuvo alguna laguna defensiva y no llegó a mostrarse todo lo agresivo que se prevé con él en labores ofensivas hasta que en la segunda dio el paso adelante necesario para que su equipo creara ocasiones.

Alejandro Catena [7]: Gran encuentro sin dejar que Mateo Joseph ni Muriqi pudieran recibir con comodidad ni disponer de remates en los balones colgados al área. Fue una de las claves para seguir en el partido con su solidez.

Jorge Herrando [6]: Sigue asentado como titular mientras Boyomo acerca su regreso a los terrenos de juego y el canterano osasunista volvió a dejar otra actuación con la que complicar la vida a Lisci a la hora de recuperar o no al camerunés para su once.

Javi Galán [5]: No tuvo mucho trabajo en defensa y esto le permitió acompañar una y otra vez a Víctor Muñoz en las jugadas ofensivas rojillas. No pudo evitar el 0-2 de Muriqi.

Lucas Torró [5]: Fue el primer damnificado de los cambios ofensivos de Alessio Lisci en busca de la remontada después de un encuentro en el que, por momentos, se vio superado por el centro del campo bermellón.

Jon Moncayola [6]: El más regular de Osasuna en el partido hasta su sustitución en un choque en el que supo ejercer como hombre clave en la salida de balón y como una pieza fundamental en el esquema defensivo para frenar el juego rival.

Rubén García [5]: Muy atento en defensa ante las subidas de Mojica por su costado y uno de los más incisivos en el ataque intentado colar la pelota en el área de Leo Román.

Aimar Oroz [6]: En un Osasuna un tanto espeso, el mediapunta fue clave para poder darle velocidad a la circulación de balón cuando su equipo se encontraba sin ideas.

Víctor Muñoz [6]: Maniatado en todo momento por la defensa del Mallorca, que no le dejó salir con espacios al ataque y no logró imponerse por velocidad. Perdonó una ocasión clara en un mal remate ante Leo Román y otro remate en el segundo palo a un gran envío de Rosier aunque se pudo resarcir con la asistencia a Kike Barja y con unos buenos minutos finales.

Ante Budimir [7]: Avisó con un disparo nada más empezar la segunda parte como presagio de la mejora osasunista tras la reanudación. Desperdició después un cabezazo que parecía sencillo para él pero se convirtió en héroe con el gol del empate. Tuvo el tanto de la remontada poco después.

Sustituciones de Alessio Lisci en el Osasuna-Mallorca

Raúl Moro [6]: Lo intentó una y otra vez con balones al área y, a pesar de que en un inicio pocas veces llegaron a buen puerto, fue clave en la reacción con su verticalidad por la derecha. Forzó la roja directa de Jan Virgili.

Raúl García de Haro [3]: No estaba teniendo mucha presencia en el área del Mallorca y, para colmo, vio la roja directa por un pisotón a Samú Costa que no pasó desapercibido para el VAR.

Juan Cruz [5]: Entró para recomponer la defensa en busca de la remontada en El Sadar y colaboró en el empate final.

Moi Gómez [6]: Ayudó a dar frescura a la circulación de pelota osasunista cuando su equipo notaba ya el cansancio y recuperó un balón clave en el gol de Budimir para el 2-2.

Kike Barja [8]: Cazó un balón en el segundo palo en el tramo final para meter a Osasuna en el partido en su primer tanto liguero desde octubre de 2022. Eléctrico en el rato que estuvo sobre el campo.