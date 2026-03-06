Alberto Cercós García 06 MAR 2026 - 16:01h.

Con la consigna de ir a Pamplona a ganar, Martín Demichelis habla antes de su primera gran final con el Mallorca

Todo lo que debe cambiar Martín Demichelis para que el Mallorca logre la salvación

La tarea que tiene Martín Demichelis con el RCD Mallorca es mayúscula. A dos puntos de la salvación, la entidad balear decidió hace una escasa semana fulminar a Jagoba Arrasate y apostar por el ex de River Plate o Monterrey. Una decisión muy arriesgada por parte de Pablo Ortells, pero que denota una confianza plena en el buen hacer de Demichelis. El argentino tiene por delante doce jornadas para revertir la crítica situación que atraviesa el Mallorca. La primera parada es Pamplona y, tras una semana de entrenamientos, el objetivo del nuevo técnico es clara: le da igual qué imagen dar sobre el terreno de juego, lo que le importa es sumar. Como arma principal, el Mallorca de Demichelis buscará recuperar la solidez defensiva y, una vez la tenga, ir ganando enteros. También es de vital importancia para Martín tener en pleno rendimiento a determinados futbolistas, y en esa ecuación aparecen nombres como Sergi Darder, Pablo Torre o Antonio Raíllo.

Una primera semana intensa y una idea de juego clara. "A lo largo de la semana me di cuenta de que es un grupo muy receptivo y que es consciente de la situación. Por lo que están con muchas ganas y predisposición a un nuevo cuerpo técnico con ideas y conceptos nuevos para viajar a Pamplona buscando lo que necesitamos, que son puntos. Tampoco vamos a inventar mucho en cinco días. Hay una formación que han utilizado mucho, el 4-3-3 o 4-2-3-1, que a mí me gusta mucho. Probablemente iremos por ahí, independientemente de quién salga a jugar o los conceptos que después queramos manejar en el campo".

Sorprendido con el grupo que se ha encontrado. "Me sorprendió el grupo. Me gusta poco hablar de lo individual. Dije en la presentación que estaba muy feliz de estar aquí y ahora lo estoy mucho más porque empiezo a conocer más al grupo. A través de la televisión y el ordenador estaba convencido de que había con qué y ahora te puedo asegurar que hay con qué. Ojalá podamos contar con todos lo antes posible porque eso elevará la competitividad interna y desde ahí seremos mejores", añade.

Demichelis hace hincapié en la solidez defensiva. "Empezando con que nuestros defensores deben entender que son defensores y a la hora de defender tienen que defender. Todo lo que puedan aportar adelante bienvenido será. Pero defender no sólo en la última parte del campo, del último tercio, sino que defender es entre todos. Cuando no la tenemos, somos todos defensores. Quiero a un equipo que quiera robar, que quiera estar compacto, que tenga un espíritu porque muchas veces, si no hay corazón, alma ni piernas, no importa el sistema que utilices para robar. Espero ver a un equipo que al menos en lo emocional, salga al campo a combatir. Y estoy casi seguro de que así va a ser", zanja.