Posibles alineaciones del Osasuna - Mallorca para la jornada 27 de LALIGA EA Sports

Celia Pérez 06 MAR 2026 - 07:11h.

El partido será el sábado, a las 14.00 horas, en El Sadar

Todo lo que debe cambiar Martín Demichelis para que el Mallorca logre la salvación

Compartir







Osasuna y Mallorca se enfrentan este sábado, a las 14.00 horas, en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de LALIGA EA Sports que se disputa en el estadio de El Sadar. El cuadro rojillo, tras haber caído en su último partido frente al Valencia, busca reencontrarse con las buenas sensaciones ante un cuadro bermellón que no consigue salir de la mala dinámica de los últimos encuentros.

Lisci tratará de encontrar de nuevo la senda de la victoria para su equipo y poder así seguir manteniéndose en la zona media de la tabla. Para ello, solo cuenta con la única baja de Iker Benito, por rotura del ligamento cruzado, y por lo que el once apunta a ser muy parecido al de la última jornada. Jaime Oroz volverá al centro del campo, mientras Boyomo pugna un hueco en el eje de la defensa con Herrando, y Rubén García lo hará con Raúl Moro.

PUEDE INTERESARTE Los nuevos límites salariales de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION

Por su parte, el Mallorca llega de la mano de su nuevo técnico: Martín Demichelis. En su primera sesión el argentino no pudo contar con Marash Kumbulla y los atacantes Javi Llabrés y Takuma Asano, además de la ausencia ya conocida de Jan Salas por rotura del ligamento cruzado. En el once no se espera muchas novedades más allá de que Luvumbo y Joseph pelean por una plaza en el once.

Los bermellones tendrán que visitar un estadio de El Sadar que se ha convertido en un territorio especialmente propicio para Osasuna cuando recibe al Mallorca, donde los rojillos encadenan años sumando ante los baleares y solo han concedido una derrota en los últimos once precedentes, construyendo una dinámica sólida que refuerza su fortaleza como local frente al conjunto insular.

Posibles onces del Osasuna-Mallorca

XI posible de Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo/Herrando, Galán; Moncayola, Torró; Rubén García/Raúl Moro, Oroz, Víctor Muñoz; y Budimir.

XI posible del Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samú Costa; Luvumbo/Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.