Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 16:08h.

Reacción rojilla para neutralizar el doblete de Muriqi

Uno por uno del Mallorca ante Osasuna: un claro sobresaliente y dos suspensos en El Sadar

Compartir







El RCD Mallorca no pudo estrenar la etapa de Martín Demichelis al frente del equipo bermellón con un triunfo al igualar 2-2 ante Osasuna en El Sadar con una espectacular reacción final de los locales cuando ambos estaban con un un futbolista menos. Un choque que arrancó con el doblete de Vedat Muriqi, aprovechando en la primera parte un grave error de Sergio Herrera para poner a los baleares por delante.

El kosovar se encargaría de materializar el segundo en una jugada personal y, tras la roja directa a Jan Virgili, suplente por sorpresa, los locales pudieron reaccionar a pesar de que Raúl García de Haro también fue expulsado. Kike Barja primero y Ante Budimir después lograron igualar el marcador 2-2 en El Sadar y el propio futbolista croata la tuvo para haber logrado la remontada.

PUEDE INTERESARTE Los nuevos límites salariales de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION

La crónica del Osasuna-Mallorca

El Mallorca salió fuerte al encuentro, con ganas de hacerse con la posesión de balón. Martín Demichelis pretendió hacer de esto su seña de identidad, añadiendo a esto la movilidad de los jugadores de ataque para desordenar a Osasuna.

Los de Alessio Lisci quisieron darle velocidad con Víctor Muñoz y Javi Galán por la banda izquierda, pero los baleares achicaron bien cuando les tocó. En solo dos minutos, Hernández Hernández enseñó una amarilla para Rubén García y Pablo Torre.

La primera ocasión clara del encuentro llegó a los 31 minutos. Mascarell probó de lejos de manera potente antes de que Sergio Herrera despejase de puños el disparo. Una mala decisión del guardameta local dio lugar al primer gol de la tarde.

La fe de Muriqi sirvió para tocar ese despeje de cabeza de Herrera e introducir el esférico en la meta del conjunto navarro. Los de Tajonar no encontraron su fútbol, con un desquiciado Alessio Lisci que vio la amarilla en la banda.

Osasuna salió con otra chispa, atosigando a su rival como si de los últimos minutos se tratase. Doble cambio ofensivo de Lisci dando entrada a Raúl y Moro para revertir la situación. Doble punta de ataque con Moncayola como único centrocampista.

El planteamiento ofensivo del técnico italiano se vio contrariado con el segundo de la tarde a la contra. Muriqi finalizó a la perfección su acción para doblar la ventaja y poner las cosas muy complicadas para los pamploneses.

El Mallorca aguantó bien el marcador ante unos rojillos que ya fueron a la desesperada. Virgili fue expulsado con roja directa tras una entrada por detrás sobre Moro algo dudosa que condicionó los últimos minutos. Poco después,

Raúl también vio la roja tras revisar el pisotón en el VAR. Barja recortó diferencias en el minuto 90.

Todo parecía visto para sentencia, pero Budimir hizo su gol en el minuto 94 a la contra. Moi Gómez la tuvo, antes de que finalizase el choque con un Osasuna que rescató un punto inextremis.