Las armas de Martín Demichelis para lograr la permanencia con el Mallorca: "No estoy aquí para agradar a nadie"

El Mallorca parecía tener la victoria en el bolsillo en El Sadar. El doblete de Vedat Muriqi había dado aire al equipo de Martín Demichelis y el plan de resistir funcionaba incluso tras la expulsión de Virgili. Pero el final fue una auténtica locura. Osasuna se lanzó con todo en el añadido, Kike Barja recortó distancias en el y Ante Budimir se inventó un golazo en el 93’ para empatar el partido. Dos golpes en apenas minutos que dejaron al Mallorca sin un triunfo que tenía prácticamente cerrado y que habría supuesto salir del descenso.

Las notas de los jugadores del Mallorca ante Osasuna

Leo Román (7): Muy seguro bajo palos. Firmó varias paradas clave, especialmente una a Víctor Muñoz y otra abajo a Budimir en la segunda parte. Poco pudo hacer en los dos goles finales.

Pablo Maffeo (5): Partido correcto en defensa, aunque algo acelerado. Vio amarilla por desplazar el balón en una acción absurda.

Martin Valjent (5): Trabajo serio en defensa y amarilla en la primera mitad. Sufrió en el tramo final cuando Osasuna volcó todo al ataque.

Antonio Raíllo (6): Serio mientras estuvo en el campo, atento a las coberturas y contundente en los despejes. Fue sustituido en la segunda mitad.

Johan Mojica (6): Activo por la banda izquierda y profundo en varias acciones. Generó peligro con sus subidas y obligó a Osasuna a vigilar ese costado.

Omar Mascarell (7): Gran trabajo en el centro del campo. Probó suerte con un potente disparo lejano y fue providencial en defensa evitando un remate peligroso dentro del área.

Samú Costa (7): Muy intenso en la medular. Ganó duelos, cortó transiciones y fue clave en el equilibrio defensivo del equipo.

Manu Morlanes (6): Ordenado en la circulación y aplicado en tareas defensivas. Cumplió hasta su sustitución.

Pablo Torre (4): No logró entrar en el partido. Vio amarilla y terminó saliendo lesionado tras una acción en la que se llevó la mano a la pierna.

Mateo Joseph (5): Mucho trabajo sin balón y movilidad en ataque, aunque con poca presencia real en el área rival.

Vedat Muriqi (9): El líder absoluto del Mallorca. Aprovechó un error del portero para abrir el marcador y luego firmó un golazo espectacular tras una gran acción individual. Referencia constante en ataque.

Los suplentes de Demichelis

Sergi Darder (6): Entró para aportar control y experiencia en el centro del campo cuando el partido empezaba a romperse.

Jan Virgili (3): Protagonista para mal. Dejó un jugadón espectacular que casi acaba en gol, pero minutos después vio la roja por una entrada por detrás que dejó al equipo con diez.

David López (6): Entró para reforzar la defensa y cumplió en un tramo final de máxima exigencia.

Mateu Morei (n.c)

Antonio Sánchez (n.c)