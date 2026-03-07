Alineaciones confirmadas de Osasuna y Mallorca en LALIGA EA Sports en el debut de Demichelis

Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 12:44h.

Así salen Alessio Lisci y Martín Demichelis

Todo lo que debe cambiar Martín Demichelis para que el Mallorca logre la salvación

El sábado arranca en la jornada 27 de LALIGA EA Sports con el duelo en El Sadar entre el CA Osasuna y el RCD Mallorca en el debut de Martín Demichelis en el equipo bermellón. Los baleares buscan la salvación mientras que los navarros quieren apurar sus opciones europeas tras conseguir la estabilidad con Alessio Lisci en un duelo con alineaciones ya confirmadas.

En Osasuna, la única baja de Lisci será la de Iker Benito, que sigue su larga recuperación, y Enzo Boyomo ha entrado ya en la convocatoria para el duelo de este sábado. Sin embargo, el camerunés aún no está al 100% y no formará de inicio en El Sadar manteniendo el técnico italiano la misma zaga con Herrando y Catena como pareja de centrales y Rosier y Javi Galán por las bandas.

De ahí para adelante un único cambio del entrenador rojillo con la salida de la formación inicial de Raúl Moro, que aguardará su sitio de cara a la segunda mitad. El que entra en el once titular es Aimar Oroz, como ya sucediera en el último encuentro pamplonica en El Sadar ante el Real Madrid.

En el Mallorca, Martín Demichelis no ha cambiado excesivamente el once habitual del equipo bermellón que ya usaba Jagoba Arrasate con la única duda de saber el dibujo de los futbolistas sobre el terreno de juego. La única sorpresa ha sido la presencia de Pablo Torre de inicio y la suplencia de un Jan Virgili que estaba siendo de los mejores jugadores del conjunto balear en esta temporada.

El futbolista cántabro entra junto a Manu Morlanes como las dos novedades con respecto al once mallorquinista ante la Real Sociedad, con Sergi Darder y Virgili como damnificados. Marash Kumbulla, Takuma Asano, Jan Salas y Javi Llabrés son los hombres que no han podido entrar por lesión en la convocatoria del argentino.

Alineaciones confirmadas del Osasuna-Mallorca

XI de Osasuna: Sergio Herrando; Valentin Rosier, Jorge Herrando, Alejandro Catena, Javi Galán; Lucas Torró, Jon Moncayola, Víctor Muñoz, Aimar Oroz, Rubén García; Ante Budimir.

XI del Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samú Costa, Manu Morlanes, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.