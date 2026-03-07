Alineaciones confirmadas de Levante y Girona en la jornada 27 de LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 15:04h.

Así salen Luís Castro y Míchel en el Ciutat de València

Bryan Gil, lesionado de gravedad, el Girona visita al Levante con siete bajas

El Levante y el Girona se citan este sábado en el Ciutat de Valencia en un duelo de la jornada 27 de LALIGA EA Sports en plena lucha por la salvación. Los granotas buscan la machada con el impulso del triunfo ante el Alavés y los catalanes recuperarse de la derrota contra el Celta en un partido para el que Luís Castro y Míchel ya tienen alineaciones confirmadas.

En el Levante, Luís Castro ha sumado la baja de Carlos Álvarez, que cayó ante el Alavés, a las de Pablo Martínez, Ugo Raghouber, Unai Elgezabal y Roger Brugué, este último hasta final de temporada. La ausencia del sevillano la suplirá el técnico portugués con la entrada en el once de Carlos Espí, el autor del doblete salvador en el último partido, que formará en la doble punta junto a Iván Romero.

Esto lleva al equipo granota a cambiar a un esquema 4-4-2 en el que los canteranos Kareem Tundé y Paco Cortés volverán a ocupar las bandas. La otra modificación en el once es el regreso a la titularidad de Oriol Rey por Raghouber, otro de los ausentes este sábado.

Por parte del Girona, Bryan Gil ha sido el último en sumarse a la larga lista de lesionados con la que cuenta Míchel en el conjunto albirrojo. Junto al de Barbate, ocupan la enfermería Marc André ter Stegen, Juan Carlos Martín, Álex Moreno, Donny van de Beek, Cristian Portu y Christian Stuani.

Una única modificación en la alineación catalana con respecto al once titular del último choque ante el Girona al estar obligado Míchel a cubrir la salida del atacante gaditano con la presencia del Diablito Echeverri.

Alineaciones confirmadas del Levante-Girona

XI del Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti, Kareem Tundé, Paco Cortés; Iván Romero, Carlos Espí.

XI del Girona: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martínez; Axel Witsel, Fran Beltrán, Thomas Lemar; Viktor Tsygankov, Claudio Echeverri, Vladyslav Vanat.