Bryan Gil, lesionado de gravedad, el Girona visita al Levante con siete bajas

Fran Fuentes 06 MAR 2026 - 21:13h.

El club ha revelado el parte médico del andaluz

Bryan Gil estará de cuatro a seis semanas de baja por una rotura parcial del ligamento lateral interior de la rodilla derecha, según ha informado este viernes el Girona FC. Y es que el extremo se lesionó en el entrenamiento previo al encuentro de este sábado en el Ciutat de València contra el Levante. De este modo, será baja para el partido ante los granotas. No será el único, ya que ha sido el último en añadirse a una lista de lesionados junto al lateral Álex Moreno, en el tramo final de su recuperación, el delantero Cristhian Stuani y los cuatro lesionados de larga duración de la plantilla: Donny van de Beek, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen. Es decir, que Míchel afronta este encuentro con nada menos que siete bajas.

De este modo Bryan Gil, a sus 25 años, es una pieza básica en los esquemas del entrenador Míchel Sánchez. Tanto es así que había sido titular en todos los partidos de este 2026. Así las cosas, esta temporada suma 17 titularidades, 24 partidos y más de 1.400 minutos entre LALIGA EA SPORTS y la Copa del Rey, con un balance de tres asistencias. El extremo fichó por el Girona en verano, después de una primera temporada en Montilivi cedido por el Tottenham que no pudo completar por una lesión.

En una temporada que arrancó con dificultades para el cuadro gironí, la confianza máxima que el club tuvo en Míchel ha acabado dando sus frutos. Eso y los fichajes, claro. Y es que la plantilla hizo un esfuerzo importante en reforzarse el pasado verano, pero los resultados no le acompañaron, aunque con confianza y paciencia el proyecto se ha ido levantando hasta salir del pozo y colocarse en una zona tranquila de la tabla clasificatoria y con cierto margen.