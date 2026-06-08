El Barcelona se queda sin dinero para terminar las obras del Camp Nou

Laporta tendrá que pedir en la Asamblea una ampliación del crédito para concluir el nuevo estadio

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Nueva polémica con las obras del Camp Nou. El FC Barcelona está remodelando por completo su estadio, que pasará a tener 105.000 espectadores cuando esté concluido. Para ello, la directiva de Joan Laporta solicitó un crédito de 1.450 millones de euros a Goldman Sachs. El problema es que esa cantidad de dinero se ha quedado corta y necesitan más.

Según ha informado el Diari Ara, el Barça se ha quedado sin dinero para terminar las obras del Camp Nou y tendrá que pedir la ampliación del crédito. Para ello, Laporta deberá solicitar permiso a los socios compromisarios, algo que podría hacer en la próxima Asamblea Extraordinaria del mes de julio.

Los 1.450 millones presupuestas para el Espai Barça, que no sólo incluyen la remodelación sino también la zona exterior, ya se antojan insuficientes. La obra se ha ido retrasando y los costes han ido aumentando, algo habitual en casi todas las grandes obras. El estadio está lejos de estar terminado, con la tercera gradería aún en obras, así como toda su fachada y la cubierta aún por colocar, por lo que el club necesitará más dinero para concluir la remodelación de su coliseo.

Fechas y fases de las obras del Camp Nou

Actualmente, las obras se centran en la tercera gradería, incluyendo las zonas de los palcos VIP y los primeros soportes para la gran cubierta. El Barça terminó la temporada con toda la segunda gradería abierta y un aforo de unos 62.000 espectadores. La idea es que el mes de octubre puedan empezar a abrir la tercera gradería, cuya apertura se realizará también por fases, empezando por Lateral.

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Una vez esté abierta la tercera gradería al completo, el aforo total ascenderá a 105.000 personas, el más alto de España y de toda Europa. Luego, eso sí, tocará ejecutar una de las mayores fases de la obra: elevar la cubierta. Una fase que está fijada para verano de 2027 y que podría obligar al Barça a jugar varios meses fuera de su estadio, con la posibilidad de regresar a Montjuïc.