El Bayern se interesa por Rashford y podría arrebatárselo al Barça

Fran Duarte Madrid, 08 JUN 2026 - 15:27h.

El Barça todavía no se ha pronunciado sobre el futuro de Marcus Rashford y el Manchester United ya ha contactado con el Bayern Munich, principal interesado

La ingeniería financiera del Barcelona para fichar a Rashford en propiedad

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Van pasando los días y la situación del Barça con Marcus Rashford no avanza. Su futuro sigue parado a falta de que el club culé decida efectuar la opción de compra por 30 millones de euros. En el Manchester United no cuentan con el delantero y Marcus tampoco quiere volver a los ‘red devils’ por lo que la opción que manejan es un traspaso a otro club en caso de que el Barça no efectúe su compra.

El desempeño del británico a las órdenes de Hansi Flick ha sido muy grato y el propio entrenador le contó lo contento que estaba con su rendimiento en esta temporada. Algo que parecía abrirle las puertas como uno de los fichajes de Laporta en este verano, pero con la incorporación de Anthony Gordon la situación ahora está congelada.

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El Bayern aprieta por Marcus Rashford

En el escenario entra ahora el Manchester United que no quiere perder más tiempo y buscan una alternativa. En los últimos días se especuló con el interés de Arsenal, Chelsea, Newcastle o Tottenham, pero lo cierto es que los mejores posicionados son el Aston Villa de Unai Emery y, ahora, el Bayern Munich.

Según señala el diario inglés The Mirror, el conjunto alemán estaría dispuesto a hacer una oferta por unos 34,5 millones de euros. El único inconveniente sería el salario, ya que ahora mismo dudan si igualar el elevado salario del que goza ahora mismo. Un fichaje que los bávaros no se planteaban hasta que Anthony Gordon, jugador que interesaba en el club, acabó fichando por el FC Barcelona.

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Curiosamente, los alemanes se han fijado ahora en Rashford al ser un perfil similar a Gordon. Pero no es el único jugador en el radar del Bayern con un perfil parecido. También se han fijado en Eli Junior, Mika Godts, Matías Fernández-Pardo, Gabriel Martinelli o Rafael Leao, según los medios alemanes, aunque el que más interés despierta es Rashford.