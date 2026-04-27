El Manchester United toma una decisión para el mercado de fichajes y expone a Rashford

Celia Pérez 27 ABR 2026 - 14:41h.

El club inglés se plantea una remodelación de su plantilla y pone a varios nombres a la venta

Marcus Rashford le manda otro mensaje a Deco para su fichaje definitivo por el Barça

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Con la temporada prácticamente ya definida, a once puntos del Real Madrid y el título de LALIGA casi en la mano, el Barcelona planea ya el próximo mercado de fichajes. Deco tiene una extensa lista de fichajes, como encontrar un refuerzo para la defensa culé o monitorizar uno de los nombres que está seduciendo a media Europa, pero también debe resolver bastantes temas dentro de la plantilla culé, como es el futuro de Lewandowski o el de Marcus Rashford.

Precisamente el futbolista inglés fue uno de los protagonistas de la victoria culé de este pasado sábado, marcando y dando argumentos para que el club decida apostar por él una vez finalizada la temporada. El jugador cedido por el Manchester United sigue sumando cifras y ya acumula 13 goles y 13 asistencias en 45 encuentros entre todas las competiciones aunque sólo en 23 de ellos ha participado de inicio. Pese a todo, su continuidad no está clara.

El hecho de no haberse consolidado como un fijo es la principal duda que deja en la dirección deportiva a la hora de efectuar el importante desembolso que implicaría su fichaje en propiedad. La dirección deportiva culé no quiere entrar en subastas por Rashford, pero lo que sí tiene claro es que consideraban los 30 millones una cifra elevada y que habría que renegociarla para hacerse con él.

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Por su parte, el Manchester United no estaba dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente, pero la situación ha cambiado. Según cuenta el Manchester Evening News, el club inglés está dispuesto a hacer una profunda remodelación en la que pondrá varios activos en venta y ahí sale a escena el nombre de Marcus Rashford. A la espera de ver cómo termina la temporada, todo apunta que el futuro del centrocampista inglés seguirá siendo una gran incógnita incluso en verano.