Marcus Rashford le manda otro mensaje a Deco para su fichaje definitivo por el Barça

Joaquín Anduro 26 ABR 2026 - 14:03h.

Rashford sigue sumando números con su futuro en el aire

Al Barça se le complica quedarse con Rashford, expira el plazo y se queda sin opción de compra

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El FC Barcelona tiene a un paso el título de LALIGA EA Sports tras haber aprovechado con el triunfo por 0-2 en Getafe el pinchazo del Real Madrid el pasado viernes en casa del Betis, colocándose ya a 11 puntos por encima de los blancos con el primer match ball por el alirón la próxima jornada. Se acerca el desenlace del campeonato y también el próximo mercado de fichajes veraniego en el que Marcus Rashford sigue presionando para seguir como azulgrana.

El futbolista inglés entró a la hora de partido por un Roony Bardghji que se impuso en la pelea por sustituir a Lamine Yamal tras la baja del de Rocafonda. Pronto se notó el dinamismo que aportó al cuadro blaugrana y terminó sentenciado el triunfo al recibir un pase de Robert Lewandowski al espacio gracias a su velocidad antes de definir perfectamente delante de David Soria.

Marcus Rashford se ganó los elogios de Hansi Flick, que le alabó tras el encuentro en sala de prensa reivindicando lo "importante" para todos de este tanto: "Marcus, en la segunda parte, entró y aprovechó el espacio que nos dieron. Habíamos hablado de eso en el descanso. Para mí, estoy contento por el equipo, por nosotros por haber marcado ese gol, pero también por él, porque fue muy importante para él y también para nosotros".

El problema con el fichaje en propiedad de Marcus Rashford

El jugador cedido por el Manchester United sigue sumando cifras y ya acumula 13 goles y 13 asistencias en 45 encuentros entre todas las competiciones aunque sólo en 23 de ellos ha participado de inicio. Esta es la principal duda que deja en la dirección deportiva del Barça encabezada por Deco, el hecho de no haberse consolidado como un fijo, a la hora de efectuar el importante desembolso que implicaría su fichaje en propiedad.

La cláusula incluida en su contrato de préstamo estaba valorada en 30 millones de euros y, aunque su plazo ya habría pasado, los dos clubes podrían negociar aún para cerrar su pase desde Mánchester a la ciudad condal. Sin embargo, el mayor problema estaría en el sueldo del internacional inglés, que ha cobrado esta campaña unos 14 millones de euros brutos en el Barcelona después de habérselo reducido para favorecer su pase al club catalán.