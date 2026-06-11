Oferta de 35 millones por el fichaje de Víctor Muñoz: "Son optimistas"

El extremo de Osasuna podría acabar en la Premier League

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Víctor Muñoz está llamado a ser uno de los protagonistas del mercado de fichajes. El extremo ha realizado una gran temporada en CA Osasuna que le ha servido para entrar en la convocatoria de España para el Mundial 2026, que arranca este mismo jueves. Su futuro, mientras tanto, sigue en el aire, con la posibilidad de ser repescado por el Real Madrid y las primeras ofertas que empiezan a llegar desde el extranjero.

Una de ellas, desde la Premier League. Según informa el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, el Newcastle ha enviado una oferta de casi 35 millones de euros a Osasuna para fichar a Víctor Muñoz. Desde el club inglés se muestran optimistas para cerrar la operación antes incluso de que España debute en el Mundial y ya han enviado toda la documentación al cuadro navarro.

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La cláusula de Víctor Muñoz y la opción del Real Madrid

Cabe recordar que Víctor Muñoz tiene una cláusula de 40 millones de euros con Osasuna. Además, el Real Madrid también tiene una cláusula de recompra por 20 millones, pues posee el 50% de los derechos del jugador. Es decir, que si el Newcastle paga 35 millones por su fichaje, la mitad de ese dinero iría a parar a las arcas del Santiago Bernabéu.

Tras pasar empezar en el fútbol base del Barcelona y criarse en la cantera del Real Madrid, Víctor se marchó traspasado el pasado verano desde el Castilla a Osasuna a cambio de 5 millones de euros. En este primer curso vistiendo la elástica rojilla ha disputado 35 partidos en los que ha anotado siete goles y ha repartido cinco asistencias, convirtiéndose en una de las mejores bazas ofensivas del equipo navarro, que estuvo cerca de perder la categoría.

Su valor de mercado se ha disparado a los 30 millones de euros, según Transfermart, y el Mundial podría ser un nuevo escaparate para el propio jugador. El Newcastle se muestra optimista de cara a su incorporación, aunque el Real Madrid todavía podría tener una última palabra antes de cerrar el traspaso.