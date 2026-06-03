Jorge Morán 03 JUN 2026 - 09:55h.

El Real Madrid ya planea que hacer con su canterano

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El Mundial 2026 se acerca y ahí estará Víctor Muñoz con la Selección Española. Después de salir del Real Madrid este verano, el extremo ha explotado en Osasuna, ganándose la convocatoria de Luis de la Fuente y convirtiéndose en una de las revelaciones de LALIGA EA SPORTS. Pero ahora, las dudas con su futuro han crecido y parece que el extremo cuenta con dos vías posibles.

Osasuna compró a Víctor Muñoz este verano a cambio de cinco millones de euros. Una operación en la que el Real Madrid se guardó una opción de recompra por su canterano durante las siguientes tres temporadas, además de un derecho de tanteo y la mitad del dinero de una futura venta. Y esto provoca que el club blanco tenga la sartén por el mango.

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Las dos vías posibles para Víctor Muñoz

Una de las opciones en el futuro de Víctor Muñoz pasa por regresar al Real Madrid. Su gran año con Osasuna y un posible buen rendimiento en el Mundial 2026, puede hacer que el club blanco tome la decisión de repescar a su canterano. Pese a ello, según ha desvelado el diario AS, la intención del club blanco no es esta, por lo menos durante esta temporada.

En caso de que los merengues cambien de opinión y se lancen a por Víctor Muñoz, no podrán hacer negocio con el extremo. Según la normativa de traspasos de la FIFA, un club no puede vender a un jugador recién fichado si no trascurren doce semanas de por medio. Esto provocaría que en caso de recomprar al canterano, será para quedárselo en el primer equipo.

Por otro lado esta la opción de una venta. Equipos de la Serie A y de la Premier League ya han preguntado por el extremo e incluso podrían acercarse a los 40 millones de euros que tiene como cláusula de rescisión. Todo dependerá, de nuevo, de su nivel en el Mundial 2026, por lo que habrá que esperar a lo que ocurra en Estados Unidos, México y Canadá.